1 Aralık MGM hava durumu! Meteoroloji’den 67 ile fırtına 28 ile kar tipi uyarısı! Hangi illere kar yağacak? İstanbul’a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalara göre, 2 gündür yurdu etkisine alan fırtınanın etkisini kaybedeceği belirtilirken çok sayıda il için ise kar uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklıklarının bir anda düşmesi ve şiddetli fırtınanın etkisini sürdürmesiyle, hangi illere kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Sorularının yanıtları merak edilmeye başlandı. 28 il için kar yağışı uyarısı veren Meteoroloji vatandaşlara dikkatli olun çağrısında bulundu. İşte MGM hava durumu ile ilgili son dakika açıklamalar...