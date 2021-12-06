43 yaşında emekli olabilmek mümkün! Bu şartları taşıyanlar erken emekli olma şansını yakalıyor! SGK başvuru şartları...

43 ve 49 yaşlarında emeklilik olunabiliyor bunun için şartların vatandaşlarda bulunması büyük önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) askerlik ve doğum borçlanmalarının yanı sıra tehlikeli 45 meslekte çalışanlar da erken emeklilik fırsatını yakalarken 3600 gün ile nasıl emekli olunacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışan erken emekli olabilmenin yollarını ararken 43 ve 49 yaşlarında emekli olabilmek için neler yapılması gerektiğini sıklıkla araştırıyor. İşte detaylar!