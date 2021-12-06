43 yaşında emekli olabilmek mümkün! Bu şartları taşıyanlar erken emekli olma şansını yakalıyor! SGK başvuru şartları...
Milyonlarca çalışan yıllarca emek vermenin karşılığı olarak emekli olacağı tarihi merak ediyor. 43 ve 49 yaşlarında emeklilik hayal değil, bunun için tabii ki belli başlı şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Borçlanma ve yıpranma payı olan mesleklerde çalışmanın yanı sıra başka şartları taşıyanlar da erken emekli olabiliyor, sigorta başlangıç tarihi ve ödenen primler bu noktada büyük öneme sahip. Erken emekliliği hayalini kuran vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başvurusu için şartların neler olduğunu haberimizde bulabilir.
43 ve 49 yaşlarında emeklilik olunabiliyor bunun için şartların vatandaşlarda bulunması büyük önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) askerlik ve doğum borçlanmalarının yanı sıra tehlikeli 45 meslekte çalışanlar da erken emeklilik fırsatını yakalarken 3600 gün ile nasıl emekli olunacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışan erken emekli olabilmenin yollarını ararken 43 ve 49 yaşlarında emekli olabilmek için neler yapılması gerektiğini sıklıkla araştırıyor. İşte detaylar!
Belli mesleklerde çalışanlar amacıyla mümkün. Sosyal güvenlik sistemi tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlara bu hakkı, yani erken emeklilik hakkını tanıyor.
Daha açık şu şekilde anlatayım; ağır ve riskli işlerde çalışanların başka çalışanlara göre daha erken emeklilik hakkı bulunuyor. Fiili hizmet vakti zammı da bu mesleklere uygulanıyor.