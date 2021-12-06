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43 yaşında emekli olabilmek mümkün! Bu şartları taşıyanlar erken emekli olma şansını yakalıyor! SGK başvuru şartları...

Milyonlarca çalışan yıllarca emek vermenin karşılığı olarak emekli olacağı tarihi merak ediyor. 43 ve 49 yaşlarında emeklilik hayal değil, bunun için tabii ki belli başlı şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Borçlanma ve yıpranma payı olan mesleklerde çalışmanın yanı sıra başka şartları taşıyanlar da erken emekli olabiliyor, sigorta başlangıç tarihi ve ödenen primler bu noktada büyük öneme sahip. Erken emekliliği hayalini kuran vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başvurusu için şartların neler olduğunu haberimizde bulabilir.

06.12.2021 07:11 - Son Güncelleme: 06.12.2021 07:11
43 ve 49 yaşlarında emeklilik hayal değil! Bu şartları taşıyanlar erken emekli olabiliyor! İşte SGK başvurusu için şartlar…

43 ve 49 yaşlarında emeklilik olunabiliyor bunun için şartların vatandaşlarda bulunması büyük önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) askerlik ve doğum borçlanmalarının yanı sıra tehlikeli 45 meslekte çalışanlar da erken emeklilik fırsatını yakalarken 3600 gün ile nasıl emekli olunacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışan erken emekli olabilmenin yollarını ararken 43 ve 49 yaşlarında emekli olabilmek için neler yapılması gerektiğini sıklıkla araştırıyor. İşte detaylar!

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43 ve 49 yaşlarında emeklilik hayal değil! Bu şartları taşıyanlar erken emekli olabiliyor! İşte SGK başvurusu için şartlar…

43 YAŞINDA EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ?

Bir vakitdir emeklilikte yaşa takılanları, erken emekliliği tartışıyoruz. Yapılan incelemeler işaret ediyor ki, çalışanların fazlalığı bir an evvel emekli olmayı düşünüyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edilip, edilmemesi ise ayrı bir konu.

43 ve 49 yaşlarında emeklilik hayal değil! Bu şartları taşıyanlar erken emekli olabiliyor! İşte SGK başvurusu için şartlar…

Belli mesleklerde çalışanlar amacıyla mümkün. Sosyal güvenlik sistemi tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlara bu hakkı, yani erken emeklilik hakkını tanıyor.

43 ve 49 yaşlarında emeklilik hayal değil! Bu şartları taşıyanlar erken emekli olabiliyor! İşte SGK başvurusu için şartlar…

Kanunda fiili hizmet süresi zammı olarak geçen, kamuoyunda ise 'yıpranma hakkı' olarak tanınan uygulama; çimento pazarında çalışandan tutun da cam ve madencilik bölümünde çalışanlara kadar çoğu mesleği kapsıyor.

43 ve 49 yaşlarında emeklilik hayal değil! Bu şartları taşıyanlar erken emekli olabiliyor! İşte SGK başvurusu için şartlar…

Daha açık şu şekilde anlatayım; ağır ve riskli işlerde çalışanların başka çalışanlara göre daha erken emeklilik hakkı bulunuyor. Fiili hizmet vakti zammı da bu mesleklere uygulanıyor.

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