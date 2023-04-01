Paralar PTT kartı çıkartanlara direkt teslim ediliyor! Ailelere 950 TL destek yardımı dağıtılıyor! TC’sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...
Ailelere 950 TL destek yardımı dağıtılıyor! Paralar PTT kartı çıkartanlara direkt teslim ediliyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyuruldu. İşte detaylar.
Aile Destek Programı kapsamında yardımlar yapılmaya devam ediyor. 2023 yılında sosyal yardımlara zam geldi. Milyonlarca kişinin faydalandığı yardımlara başvurular bu yıl da sürüyor. E-devlet üzerinden kolayca yapılan başvurularda şartları sağlayanlara ödemeler PTT aracılığı ile yapılıyor. Nisan ayının gelmesiyle birlikte de Aile Destek Programı başvuruları gündeme geldi. Peki Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır, ne kadar ödeme yapılıyor? İşte şartlar ve başvuru ekranı...
Mart ayı Aile Destek ödemeleri 8 Mart 2023 Çarşamba gününden itibaren hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 2,4 milyon hane için 1 milyar TL ve Aile Desteği Bileşeni kapsamında 3,3 milyar TL olmak üzere toplam 3,3 milyon hanemize 4,3 milyar TL tutarında destek ödemesi yapacağız." denilmişti.
Aile Destek Programı ödemeleri Nisan ayında da hesaplara yatırılmaya devam edecek. Peki başvuru yapmak isteyenler nasıl bir süreç izlemeli?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde Aile Destek Programı hakkında verilen bilgiler şöyle;
Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.