Paralar PTT kartı çıkartanlara direkt teslim ediliyor! Ailelere 950 TL destek yardımı dağıtılıyor! TC’sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Mart ayı Aile Destek ödemeleri 8 Mart 2023 Çarşamba gününden itibaren hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 2,4 milyon hane için 1 milyar TL ve Aile Desteği Bileşeni kapsamında 3,3 milyar TL olmak üzere toplam 3,3 milyon hanemize 4,3 milyar TL tutarında destek ödemesi yapacağız." denilmişti.