Milyonlara uyarı az evvel verildi! SGK'ya bildirmediğiniz her gün için para kesiliyor! Çalıştığı sürede bunu yapmayan çıra gibi yanar!
Günümüzde birçok kişi emekli olma hayali kuruyor fakat pek çok haklarına sahip çıkmak adına düzenli olarak maaş bordrolarını incelemiyor. Halbuki maaş bordrolarında geçen bilgiler emeklilik için büyük önem taşıyor. Yanlış girilen izinler, mesailer gibi birçok detay sizi emeklilikten uzaklaştırabilir. Bu bağlamda bordrolarda çalışılan iş yerleri ile ilgili kısaltmalarda yer alıyor. İlk başta bu kısaltmalar önemsiz gibi gelse de aslında bu kısaltmalar SGK'nın yaptığı incelemeler sonun iş yeri ile ilgili elde ettiği verileri özetliyor.
17.12.2022 09:38 - Son Güncelleme: 17.12.2022 09:38