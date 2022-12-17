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Milyonlara uyarı az evvel verildi! SGK'ya bildirmediğiniz her gün için para kesiliyor! Çalıştığı sürede bunu yapmayan çıra gibi yanar!

Günümüzde birçok kişi emekli olma hayali kuruyor fakat pek çok haklarına sahip çıkmak adına düzenli olarak maaş bordrolarını incelemiyor. Halbuki maaş bordrolarında geçen bilgiler emeklilik için büyük önem taşıyor. Yanlış girilen izinler, mesailer gibi birçok detay sizi emeklilikten uzaklaştırabilir. Bu bağlamda bordrolarda çalışılan iş yerleri ile ilgili kısaltmalarda yer alıyor. İlk başta bu kısaltmalar önemsiz gibi gelse de aslında bu kısaltmalar SGK'nın yaptığı incelemeler sonun iş yeri ile ilgili elde ettiği verileri özetliyor.

takvim.com.tr
17.12.2022 09:38 - Son Güncelleme: 17.12.2022 09:38
Milyonlara uyarı az evvel verildi! SGK’ya bildirmediğiniz her gün için para kesiliyor! Çalıştığı sürede bunu yapmayan çıra gibi yanar!

Örneğin S harfi iş yerinin sahte olduğunu, Ş harfi şüpheli birtakım konular olduğunu ve K harfi ise iş yerine kontrol edildiğini bildiriyor.

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Milyonlara uyarı az evvel verildi! SGK’ya bildirmediğiniz her gün için para kesiliyor! Çalıştığı sürede bunu yapmayan çıra gibi yanar!

Maaşınız Patlamasın

Denetimler sonunda tespit edilen sorunlardan kaynaklı olan ve çalışanların tedbir alması amacıyla hizmet dökümlerinde iş yerlerinin yanına iliştirilen harfler sizi hızlıca harekete geçmeye teşvik etmelidir.

Milyonlara uyarı az evvel verildi! SGK’ya bildirmediğiniz her gün için para kesiliyor! Çalıştığı sürede bunu yapmayan çıra gibi yanar!

Çünkü bugün kenarında S harfini gördüğünüz işyeriniz sahte sigorta primi ödemesi gibi nahoş işlere kalkışmış olabilir. Bu durum sadece işyerine değil size de yansır.

Milyonlara uyarı az evvel verildi! SGK’ya bildirmediğiniz her gün için para kesiliyor! Çalıştığı sürede bunu yapmayan çıra gibi yanar!

O işyerinde çalışarak hak ettiğiniz prim günleri silinebilir. Haliyle emeklilik tamamlamanız gereken günler azalacağından emeklilik süreniz uzar.

Milyonlara uyarı az evvel verildi! SGK’ya bildirmediğiniz her gün için para kesiliyor! Çalıştığı sürede bunu yapmayan çıra gibi yanar!

Yine iş yeriniz yüzünden maaş kesintisi gibi üzücü durumlarla da karşılaşabilirsiniz.

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