1-2-3-4 kişilik ailelere PTT’den 2.500 TL ödeme verilecek! e-Devlet’ten başvuru onayı alan kazanacak! TC Kimlik ve faturayla...

Devlet taradından maddi açıdan yetersiz olan kişilere özel destek yardımları veriliyor. Özellikle kış ayının yaklaşması ve havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz desteği oldukça merak ediliyor. Ödemeler hak sahibinin PTT kartına yatırılıyor. İşte doğalgaz desteği ve Aile Bakanlığı'nın vermiş olduğu diğer destekler hakkında merak edilenler haberimizde!