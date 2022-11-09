1-2-3-4 kişilik ailelere PTT'den 2.500 TL ödeme verilecek! e-Devlet'ten başvuru onayı alan kazanacak! TC Kimlik ve faturayla...
Devlet tarafından yapılan destek ödemeleri dar gelirli ailelere birçok konuda yardımcı oluyor. Özellikle kış aylarının gelmesiyle doğalgaz yardımı hakkında araştırmalar hız kazandı. E-devlet üzerinden yapılan başvuruyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ödemesi yapılıyor. PTT üzerinden alınacak olan yardımlar için birçok detay merak ediliyor. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan doğal gaz yardımları ne zaman verilecek sorusunu açıkladı. Peki, doğalgaz yardımından nasıl yararlanılır? İşte merak edilenler!
09.11.2022 11:41 - Son Güncelleme: 09.11.2022 11:41
Devlet taradından maddi açıdan yetersiz olan kişilere özel destek yardımları veriliyor. Özellikle kış ayının yaklaşması ve havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz desteği oldukça merak ediliyor. Ödemeler hak sahibinin PTT kartına yatırılıyor. İşte doğalgaz desteği ve Aile Bakanlığı'nın vermiş olduğu diğer destekler hakkında merak edilenler haberimizde!
DOĞAL GAZ YARDIMI HESAPLARA NE ZAMAN YATIRILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada; "Doğal gaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi bu hafta içinde gerçekleştirilecektir." İfadelerini kullandı.
Doğalgaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi.