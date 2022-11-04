1-2-3-4-5 çocukluya 650 TL destek ödemesi! Aile Bakanlığı duyurdu: Anneler hemen başvursun! PTT'den TC NO ile teslim alınacak!
Maddi durumu yetersiz aileler için yapılan ödemelerde çocuklar için de destekler sağlanmaktadır. Devlet tarafından hane içinde bulunan çocuk sayısına göre 650 TL'ye kadar yardım parası sağlanıyor. Aile destek ödemeleri altında ödenen çocuk desteği ödemeleri için başvuru şartları ve detayları merak ediliyor. Peki, Çocuk desteği ödemesi ne zaman yapılıyor? Aile yardımı çocuk ödeneği kimlere verilir? İşte merak edilen detaylar haberimizde!
04.11.2022 10:59 - Son Güncelleme: 04.11.2022 10:59
Devlet tarafından sağlanan yardımlar sıkı bir şekilde takip ediliyor. İhtiyaç sahibi aileler için düzenlenen çocuk yardımına ilişkin aramalar hız kazandı. Başvurular e devlet üzerinden yapılıyor. Peki çocuk desteği ödemesi ne zaman yapılıyor, kimlere verilir? İşte tüm detaylar...
İhtiyaç sahibi aileler için düzenlenen çocuk yardımına başvurular e devlet üzerinden yapılmaktadır. Peki çocuk desteği ödemesi ne zaman yapılıyor, kimlere verilir?