0.99 faizli TOGG KREDİSİ hangi bankalarda? Başkan Erdoğan'dan Araba alacaklara müjde! İşte TOGG kredisi taksitleri ve hesaplama tablosu...
Başkan Erdoğan araba alacaklara müjdeli haberi verdi. Manisa'da halka seslenen Başkan Erdoğan 0.99 faizli TOGG kredisinin detaylarını açıkladı.Verilen müjdenin ardından araba hayali kuran binlerce vatandaş TOGG kredisi hakkında araştırmalara başladı. 0.99 faizle 36 ay vadeli olarak sunulacak bu kredi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte TOGG kredisi faizi ve taksit hesaplama tablosu...
Yerli otomobil TOGG kredisi Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası en sık aratılanlar arasında yer aldı. Togg fiyatının yüzde 50 bedelinin kamu bankaları tarafından 36 ay vade ile verileceğini söyleyen Erdoğan, faiz oranının da 0,99 olarak belirlendiğini belirtildi. İşte TOGG kredisi veren bankalar ve ödeme tablosu...
TOGG KREDİSİ MÜJDESİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg kredisi için yaptığı açıklamada, "Ben buraya Gemlik'ten Togg'un yeni temel atma tesisinden geldim. Kamu bankalarımız araç fiyatının yüzde 50 bedelinde 36 ay, 0,99 oranla kredi kullandıracaklar. Bugün bende Gemlik'te Togg'u kullandım." dedi.
TOGG KREDİSİ NE KADAR?
1 milyon 200 bin TL olan TOGG için kamu bankaları 600 bin TL kredi imkanı sunacak.
HANGİ BANKALAR KREDİ VERECEK?
TOGG kredisi, vatandaşlara Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından sunulacak.