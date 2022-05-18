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Memura, emekliye, yaşlıya, engelliye, hastaya Temmuz zammı! İşte yeni ödeme tutarları...

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 38'i aşması beklenirken, bu artış geniş bir kesimi etkileyecek. 65 yaş aylığı 412 lira artışla bin 496, evde bakım yardımı 895 lira artışla 3 bin 249 lirayı bulacak.

Çığıl Ön Yener
18.05.2022 06:57 - Son Güncelleme: 18.05.2022 06:57
Memura, emekliye, yaşlıya, engelliye, hastaya temmuz zammı! İşte yeni ödeme tutarları...

Milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak.

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Memura, emekliye, yaşlıya, engelliye, hastaya temmuz zammı! İşte yeni ödeme tutarları...

Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Memura, emekliye, yaşlıya, engelliye, hastaya temmuz zammı! İşte yeni ödeme tutarları...

Memur maaşlarındaki artış; yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek.

Memura, emekliye, yaşlıya, engelliye, hastaya temmuz zammı! İşte yeni ödeme tutarları...

4 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 31.21 çıktı. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki Mayıs ve Haziran enflasyon tahminlerine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 38.52 olacak, memurların Temmuz zammı yüzde 38.02'ye ulaşacak.

Memura, emekliye, yaşlıya, engelliye, hastaya temmuz zammı! İşte yeni ödeme tutarları...

Gelirler de şöyle değişecek:
MEMUR MAAŞI: Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 8 bin 873 liraya yükselecek.

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