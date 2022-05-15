0.89 ve 0.99 faizle kredi hesaplama! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bankası ezber bozdu! 10 ay vade ile 100.000, 200.000, 300,000 TL geri ödeme tablosu

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı "İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, ilk ve tek konutunu alacak olanlara yönelik birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacak. Vatandaşlar hemen Yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredilerinin kimlere verileceğini, şartlarını ve geri ödeme tablolarını araştırmaya başladı. 100.000, 200.000, 300,000 TL geri ödeme tablosu ortaya çıktı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bankası harekete geçti. İşte 0.89 ve 0.99 faizle kredi hesaplama...