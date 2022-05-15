0.89 ve 0.99 faizle kredi hesaplama! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bankası ezber bozdu! 10 ay vade ile 100.000, 200.000, 300,000 TL geri ödeme tablosu
Yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o kişilerin 10 yıl vadeli, 2 milyon liraya kadar kredi kullanabileceğini açıklandı. Ev almayı düşünenler hemen hesaplamalara koyuldu. 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisini kamu bankaları verecek. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bankası ezber bozdu. İşte 0.89 ve 0.99 faizle kredi hesaplama ve 10 ay vade ile 100.000, 200.000, 300,000 TL geri ödeme tablosu...
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı "İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, ilk ve tek konutunu alacak olanlara yönelik birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacak. Vatandaşlar hemen Yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredilerinin kimlere verileceğini, şartlarını ve geri ödeme tablolarını araştırmaya başladı. 100.000, 200.000, 300,000 TL geri ödeme tablosu ortaya çıktı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bankası harekete geçti. İşte 0.89 ve 0.99 faizle kredi hesaplama...
Konut kredisi alımında büyük jest! Milyonlarca kişi hemen hesaplama işlemi ile ilgili araştırmalara koyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 3 ayrı paket açıklamıştı. Erdoğan 'Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paket getiriyoruz. İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.' dedi.