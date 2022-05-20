0.89 ve 0.99 faizle konut kredisi başvuru şartları belli oldu! 7 Mayıs 2022 öncesinde hesabında bakiye olanlar dikkat! O kişiler kredi çekemeyecek
0.89 ve 0.99 faizle konut kredisi almayı bekleyenler için son dakika detaylar geldi. Başvuru şartları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut finansman paketlerinden faydalanmaları amacıyla kullandırım esaslarının belirlendiğini bildirdi. Peki kimler 0.89 ve 0.99 faizle konut kredisinden yararlanabilecek? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 bin TL kredi çekmek isteyenler aylık ne kadar, toplamda kaç TL geri ödeme yapacak? Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin, tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekiyor. İşte detaylar...
0.89 ve 0.99 faizle konut kredisi başvuru şartları belli oldu. O kişiler 100 bin TL'den 2 milyona kadar kredi çekebilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde ev almak isteyen vatandaşlara müjdeyi duyurmuştu. 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi kampanyasının açıklanmasının ardından krediden yararlanmak isteyenler başvuru detaylarını merak ediyordu. Son dakika Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, konut sahibi olmayan vatandaşların, konut finansman paketlerinden faydalanmaları amacıyla kullandırım esaslarının belirlendiği bildirildi. Peki 0.89 ve 0.99 faizle konut kredisi başvuru şartları neler? İşte son dakika gelişmenin detayları...
Daire almak isteyen milyonlarca kişi bekliyordu. Son dakika flaş gelişme yaşandı. 0.89 ve 0.99 faizle konut kredisi başvuru şartları ortaya çıktı. Düşük faizli kredi kullanım şartları açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Twitter hesabından Konut Finansman Projesi'nin detaylarına ilişkin açıklama yaptı. İşte o açıklama...
"İlk evim konut finansman desteği 2 milyon lira değerine kadarki birinci el konutlara verilecek, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek. Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecek. Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin, tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir.
Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz. Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır. 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde, aylık 0,99 faiz oranı uygulanacak. Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek. Vatandaşlarımız, bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecek."