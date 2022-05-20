0.89 ve 0.99 faizle konut kredisi başvuru şartları belli oldu! 7 Mayıs 2022 öncesinde hesabında bakiye olanlar dikkat! O kişiler kredi çekemeyecek

0.89 ve 0.99 faizle konut kredisi başvuru şartları belli oldu. O kişiler 100 bin TL'den 2 milyona kadar kredi çekebilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde ev almak isteyen vatandaşlara müjdeyi duyurmuştu. 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi kampanyasının açıklanmasının ardından krediden yararlanmak isteyenler başvuru detaylarını merak ediyordu. Son dakika Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, konut sahibi olmayan vatandaşların, konut finansman paketlerinden faydalanmaları amacıyla kullandırım esaslarının belirlendiği bildirildi. Peki 0.89 ve 0.99 faizle konut kredisi başvuru şartları neler? İşte son dakika gelişmenin detayları...