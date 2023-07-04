08.00-23.45 saatleri arasında bu ödemeyi yapmanız lazım! B sınıfı ehliyeti bulunan milyonlarca vatandaş için duyuruldu!

Özellikle kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde, gayrimenkul/menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi, trafik idari para cezaları, tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı gibi birçok vergi ve harcın ödenmesi mümkündür.