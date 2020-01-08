Gözler o tarihte! Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? İşte 2020 Ocak zamlı emekli maaşları

Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatırılacak? Emekli vatandaşların gündeminde yer alan yeni yıl zam oranına ilişkin detaylar geçen hafta netleşti. Emekli maaş zam oranlarının belli olmasıyla birlikte milyonlarca emekli zam farklarının ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. Bu yıl emeklilere 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi ve ikinci promosyon var. Peki, emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? İşte 2020 Ocak zamlı emekli maaşları

08.01.2020 23:50 - Son Güncelleme: 08.01.2020 23:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





