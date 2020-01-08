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Gözler o tarihte! Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? İşte 2020 Ocak zamlı emekli maaşları

Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatırılacak? Emekli vatandaşların gündeminde yer alan yeni yıl zam oranına ilişkin detaylar geçen hafta netleşti. Emekli maaş zam oranlarının belli olmasıyla birlikte milyonlarca emekli zam farklarının ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. Bu yıl emeklilere 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi ve ikinci promosyon var. Peki, emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? İşte 2020 Ocak zamlı emekli maaşları

08.01.2020 23:50 - Son Güncelleme: 08.01.2020 23:53
Gözler o tarihte! Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? İşte 2020 Ocak zamlı emekli maaşları

Geçen hafta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verileri açıklandı. Rakamların belli olmasıyla birlikte yeni yılın ilk altı ayında emekli vatandaşların alacağı zam oranı netleşti.

Gözler o tarihte! Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? İşte 2020 Ocak zamlı emekli maaşları

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yüzde 6,45'e karşılık geliyor.

Gözler o tarihte! Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? İşte 2020 Ocak zamlı emekli maaşları

12.5 milyon emekli vatandaş zam oranlarının belli olmasıyla birlikte "Emekli maaşı zam farkları ne zaman ödenecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Gözler o tarihte! Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? İşte 2020 Ocak zamlı emekli maaşları

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inde ödeniyor.

Gözler o tarihte! Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? İşte 2020 Ocak zamlı emekli maaşları

SGK emeklilerine ise ödemeler tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 26'sı arasında yapılıyor. Yeni yıl zam farklarının da ilk maaşlarla birlikte yatırılması öngörülüyor.

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