0 veya 2. el araç alacaklara yeni imkan! Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi! 1.59 oranla kredi talep edebilirsiniz!
2022 yılında otomobil sahibi olmak isteyenlere birçok bankadan düşük faiz oraları ile kredi desteği sağlanmaya devam ediyor. En uygun taşıt kredileri ile hayallerindeki araca kavuşmak isteyenlere özel cazip seçenekler sunulacak. Uygun geri ödeme koşulları ile sağlanan krediler, ÖTV matrah düzenlemesi sonrasında düşen araç fiyatlarına karşı vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. TCMB'nin geçtiğimiz eylül ayından itibaren faiz indirimi kararlarına rağmen bankaların taşıt kredisi faiz oranlarında net bir indirim görülmese de birçok finans kuruluşu ise anlaşmalı otomobil markaları için uygun kredi sunuyor. İşte en avantajlı taşıt krediler...
Akbank Taşıt Kredileri
Akbank cazip taşıt kredileri kampanyaları ile vatandaşların yeni yılda da araç sahibi yapmaya hazırlanıyor. Düşük faiz oranları ve uygun vade seçenekleriyle rahat bir ödeme dönemi geçirerek, ister 0 km ister 2. el araç kredisi talep edebilirsiniz. 0 km taşıtlar için değeri 120.000 TL'ye kadar olanlara %70'ine kadar kredi sağlanmaktadır.
Avantajlı geri ödeme fırsatlarından da yararlanarak ikinci el veya sıfır km araçlar için Akbank taşıt kredisi ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz.
Fibabanka Taşı Kredileri
Fibabanka 0 km ve 2. el otomobiller için vatandaşlara en uygun taşıt kredisi fırsatlarını sunuyor. Ayrıca n11 üzerinden yapılacak 2. el taşıt satın alımları için özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri de uygulanmaktadır. 0 km araçlarda aylık %1,91'den başlayan faiz oranları ve 48 ay vade seçenekleri uygulanmaktadır.
Fibabanka üzerinden ikinci el taşıt kredisi kullanmak isteyenler ise %1,86'dan başlayan faiz oranları ile kredi talep edebilirler. İkinci el araç satın alımlarında ayrıca n11 üzerinden yapılacak işlemler için %1,89 faiz oranları geçerli olacaktır.