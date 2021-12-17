15 soruda yeni asgari ücret! 2022 asgari ücret ne zaman hesaplara yatacak? AGİ devam ediyor mu? İşte zamlı asgari ücretle ilgili tüm detaylar

Bu durum asgari ücretteki vergi yükünün kaldırılması ile ortaya çıktı. Böylece hem işveren için SSK prim matrahı düşerken hem de borçlanma ile kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular için 10 puanlık bir avantaj oluştu. İşçiye yapılan yüksek artış sonrası işverene de 10 puanlık matrah desteği yapıldı.