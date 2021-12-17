15 soruda yeni asgari ücret! 2022 asgari ücret ne zaman hesaplara yatacak? AGİ devam ediyor mu? İşte zamlı asgari ücretle ilgili tüm detaylar
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu! Başkan Erdoğan'ın duyurduğu 2022 asgari ücret yüzde 50'lik zamla 4.253 TL oldu. Ayrıca asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kaldırıldı. Milyonların sevinçle karşıladığı asgari ücrette ise herkes detayları merak ediyor. Asgari ücret hangi tarihte hesaplara yatacak? Asgari geçim indirimi (AGİ) devam ediyor mu? AGİ hesaplaması nasıl olacak? Evli ve çocuklu asgari ücretliye AGİ var mı? soruları araştırılıyor. Herkesin aklındaki soruları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tek tek 15 soruda yanıtladı. İşte 2022 asgari ücretteki tüm detaylar...
Milyonların beklediği yeni asgari ücreti Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı. Herkesin heyecan içinde merak ettiği yeni asgari ücret 4.253 TL oldu. 2022 asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte milyonlar detayları araştırmaya başladı. Akıllarda kalan detayları ise en net şekilde Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı. İşte 15 soruda yeni asgari ücret detayları...
1) ASGARİ ÜCRET HANGİ TARİHTE HESAPLARA YATACAK?
Yeni asgari ücret 2022 yılı için geçerli olacak. bu durumda Ocak ayı maaşları yeni asgari ücretten yatırılacak. Peşin ücret alanlar 1 Ocak'ta peşin almayanlar ise 1 Şubatta maaşlarını 4.2.53,4 TL'lik yeni asgari ücret üzerinden alacaklar.
2) BRÜT RAKAMDAKİ ARTIŞIN DAHA AZ OLMASI NE ANLAMA GELİYOR?
Asgari ücretin net rakamına yüzde 50.,4 zam yapılarak 4.253,4 TL'ye yükseltildi. Brüt ücretteki artış ise yaklaşık yüzde 40 olarak gerçekleşti. Böylece 5.366,25 TÜL olması gereken brüt ücret 50004 lira olarak açıklandı.
Bu durum asgari ücretteki vergi yükünün kaldırılması ile ortaya çıktı. Böylece hem işveren için SSK prim matrahı düşerken hem de borçlanma ile kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular için 10 puanlık bir avantaj oluştu. İşçiye yapılan yüksek artış sonrası işverene de 10 puanlık matrah desteği yapıldı.
3) İŞÇİLER KALDIRILAN VERGİDEN PAY ALACAKLAR MI?
İşçiler net ücretten anlaşmışlarsa brüt ücret üzerindeki vergi ve prim ödemelerini işveren gerçekleştiriyor. O yüzden işçiler net ücretten maaşlarını almaya devam edecekler. Buradaki vergi avantajı işverene bir katkı yapacak. Ancak işyerleri bunu çalışanlarıyla paylaşmak isterlerse ek bir artış imkanı da doğmuş olacak.