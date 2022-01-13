0 - 2 - 4 - 6 - 8 kimlik numarası son hanesine göre başvurular alınıyor! 3. faz pandemi destek yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Pandemi destek yardımı için 0 - 2 - 4 - 6 - 8 kimlik numarası son hanesine göre başvurular alınmaya devam ediyor. Uzun süre önce ihtiyaç sahibi hanelere ödenmeye başlanan 1100 TL pandemi sosyal yardım desteği koronavirüs ile mücadelenin sürdüğü şu günlerde alınmaya devam ediyor. Dolayısıyla vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde 3. faz pandemi soyal destek yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır sorgulamasını yapıyor. Pandemi desteğine ilişkin tüm bilgileri haberimizde derledik.