🚗 İlk 3 ay ödeme yapılmayan kampanya ile 120.000 TL taşıt kredisi veriliyor! 3.199 TL taksitle otomobilinizi hemen alın!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), otomobil piyasalarında durgunluğun ortadan kaldırılmasını sağlamak için kredi faizlerinde limitler ve vadeleri yeniden düzenledi. 400.000 TL'ye kadar değere sahip araçlar için söz konusu düzenleme ile %70'ine kadar 48 ay vadeli kredi kullandırılabilecek. Ayrıca Halkbank ve Vakıfbank'tan 3 ay erteleme seçenekleri ile taşıt kredisi sunulacak.