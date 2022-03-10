🚗 İlk 3 ay ödeme yapılmayan kampanya ile 120.000 TL taşıt kredisi veriliyor! 3.199 TL taksitle otomobilinizi hemen alın!
Türkiye'nin iki önemli kamu bankasından taşıt kredisi fırsatları duyuruldu. Otomobil piyasalarında görülen durgunluğun azaltılması için 3 ay geri ödemesiz dönemli olarak sunulan taşıt kredileri, uygun faiz ve ödeme planları ile vatandaşların kolayca araç sahibi olmasını sağlamayı hedefliyor. Küresel çip krizi ve döviz kurundaki hareketlilik sonucu yaşanan fiyat artışlarının banka kredileri ile aşılmasını hedefleyen birçok banka ise benzer kredi paketlerini duyurmaya başladı. Peki en uygun taşıt kredisi hangisi? Halkbank ve Vakıfbank'tan 3 ay ertelemeli taşıt kredileri
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), otomobil piyasalarında durgunluğun ortadan kaldırılmasını sağlamak için kredi faizlerinde limitler ve vadeleri yeniden düzenledi. 400.000 TL'ye kadar değere sahip araçlar için söz konusu düzenleme ile %70'ine kadar 48 ay vadeli kredi kullandırılabilecek. Ayrıca Halkbank ve Vakıfbank'tan 3 ay erteleme seçenekleri ile taşıt kredisi sunulacak.
👉Halkbank Yeşil Işık Taşıt Kredisi
Halkbank Yeşil Işık Taşıt Kredisi 0 km ve 2. el taşıtlar için en uygun kredi ürününü sunmaya devam ediyor. 48 ay vade ve %1,59'dan başlayan faiz oranlar ile sunulan kredi, isteyene sıfır km isteyene ikinci el dilediği bir aracı en uygun oranlarla aldırmayı hedefliyor.
50.000 TL taşıt kredisi için Halkbank Yeşil Işık Kredisi avantajlarını tercih etmek isteyenler sıfır araçlar için aylık 1.599, ikinci el araçlarda ise en düşük 1.607 TL taksit ödeyerek dilediği araca sahip olabilecek.
Dijital kanallar üzerinden veya Halkbank şubelerinden taşıt kredisi fırsatından yararlanmak için başvuru işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.