Başvurular az evvel başladı! TOKİ 5 ilde 140.437,72 TL'ye daire satıyor! Ayda 468,13 TL ödeyin 2+1, 3+1 daireleri kapın

Karamanda'daki TOKİ dairelerinin fiyatı 292.619,47 civarında. Bu daireler için de 58.523,89 peşinat tutarı isteniyor. Bu iki ildeki başvurular 14 Mart itibariyle başladı. Kura çekimi ise 24 Mart'ta gerçekleştirilecek.