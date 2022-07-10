💸 Bayramda altın ve dolar ipini kopardı! İslam Memiş ’Soygun var’ diyerek uyardı! 💰 11 TEMMUZ CANLI DOLAR KURU | Altın ve dolar düşecek mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalar bvüyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bayramda dalgalı seyreden dolar kuru yatırımcıların dikkatinden kaçmadı. Peki, 11 Temmuz 2022 dolar ne kadar? 11 Temmuz altın ne kadar? Altın ve dolar düşecek mi? İşte merak edilenler...