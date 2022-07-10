💸 Bayramda altın ve dolar ipini kopardı! İslam Memiş 'Soygun var' diyerek uyardı! 💰 11 TEMMUZ CANLI DOLAR KURU | Altın ve dolar düşecek mi?
Bayramda altın ve dolar kurundaki hareketlenme vatandaşların ilgisini çekti. Bu nedenle konu hakkında birçok detay merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalar büyük ilgi gördü. İşte 11 Temmuz dolar ve altın fiyatları ve konu hakkında detaylar...
Dolar ve altın fiyatlarında hafta başından beri yaşanan hareketlilik bugün de devam ediyor. Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde mola verse de yurt içinde dolar/TL kuru yükselişini sürdürüyor. Ons altın dün 9 ayın dibine yaklaşmasının ardından yaralarını sarmak isterken gram altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.
Kendi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Memiş, şunları söyledi: "Küresel piyasalarda neler oluyor, özellikle panik olanlar, yatırımcılar neler yapmalı? Özellikle gümüş yatırımcıları panik olmuş, neler yapmalılar, eylül, ekim hazırlığı için neler yapmalıyız gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım."
Son iki gündür küresel piyasalarda ciddi bir belirsizlik var. Dolar endeksi 106 seviyesinin üzerinde. Dolar karşısındaki bütün yatırım araçlarında sert değer kayıpları görüyoruz. Altının ons, gümüşün ons fiyatında düşüş var. Kriptoda yatırım seyri var. Brent petrolün varil fiyatında sert düşüşler gördük ancak bu resesyonun başladığını işaretidir. Resesyon resmi olarak küresel piyasalarda fiyatlanmaya başladı.