YARIN OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI? 15 Mart 2023 Çarşamba kar tatili olan iller listesi! Valilik açıklamaları! Samsun, Yozgat, Çorum...
Samsun, Yozgat ve Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle bugün yani 13 Mart 2023 Salı günü okullar tatil edilmişti. Gözler bu kez 15 Mart 2023 Çarşamba gününe çevrildi. Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle deprem bölgesi ilan edilen Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim ve öğretim halen başlamadı. Bu kapsamda hem kar nedeniyle hem de deprem nedeniyle bir çok ilde okullar kapatıldı. Peki yarın okullar tatil mi, ders işlenecek mi? 15 Mart 2023 Çarşamba hangi illerde okul tatil edildi? İşte Valilik ve MEB son dakika açıklamaları: Ardahan, Gümüşhane, Artvin, Iğdır, Çankırı, Tunceli, Bitlis...
15 Mart 2023 Çarşamba okul tatili olan iller listesi öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından sıkça araştırılıyor. Valilik açıklamaları sonrası Salı günü 3 ilde kar nedeniyle okullar tatil edildi. Hali hazırda deprem bölgesi ilan edilen 4 ilde de okulların 27 Mart'ta kadar kapalı kalması kararlaştırıldı. Toplamda 7 ilde öğrenciler sıklıkla okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. İşte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Valilik son dakika açıklamaları...
Dün Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Havza ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda, Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, resmi özel eğitim sınıflarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 14 Mart Salı günü eğitime 1 gün ara verilmiştir.'' denilmişti.
Ayrıca şehir merkezine resmi taşıma ile gelen tüm kademelerdeki öğrenciler 14 Mart günü izinli sayılacaktır. Kavak ilçesinde Emirli İlk-Ortaokulu, Çakallı İlk-Ortaokulu, Mahmutbeyli İlkokulu ve Akbelen Ortaokulumuzun tamamı ve 19 Mayıs İlk-Ortaokulumuzun taşımalı öğrencileri tatil edilmiştir. Taşımalı öğrencilerimiz izinli sayılacaktır. Ladik ilçe geneli tüm okullarda 14 Mart Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.
Yozgat merkez ile Sorgun, Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle de 14 Mart Salı günü için eğitime 1 gün ara verilmişti.
Aydıncık ilçesinde ayrıca hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin 1 gün idari izinli sayılacağı duyurulmuştu.