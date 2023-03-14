YARIN OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI? 15 Mart 2023 Çarşamba kar tatili olan iller listesi! Valilik açıklamaları! Samsun, Yozgat, Çorum...

15 Mart 2023 Çarşamba okul tatili olan iller listesi öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından sıkça araştırılıyor. Valilik açıklamaları sonrası Salı günü 3 ilde kar nedeniyle okullar tatil edildi. Hali hazırda deprem bölgesi ilan edilen 4 ilde de okulların 27 Mart'ta kadar kapalı kalması kararlaştırıldı. Toplamda 7 ilde öğrenciler sıklıkla okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. İşte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Valilik son dakika açıklamaları...