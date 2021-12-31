Yüz yüze eğitime ara verilmesi gündemde mi? Okullar uzaktan eğitime geçecek mi? Değişiklik yok! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer...
Yeni tehlike Omicron nedeniyle uzaktan eğitim tekrardan öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer almaya başladı. Bazı veli ve öğrenciler yüz yüze eğitimde kalmayı isterken bazıları da uzaktan eğitime geçmek istediğini dile getiriyor. Yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği, bu tedbirler içinde bir 'uzaktan eğitim' kararı olup olmadığı araştırılıyor. Peki MEB'den bir açıklama geldi mi? Okullar uzaktan eğitime geçecek mi? Yüz yüze eğitime ara verilmesi gündemde mi?
Türkiye'de Omicron varyantının görülmesi nedeniyle üniversitelerin bazılarında uzaktan eğitime geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni varyanta ilişkin, ''Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor.'' açıklamasında bulundu. 6 ilde görülen bu varyantın oldukça tehlikeli olduğu bilinmekle birlikte alınan önlemler kapsamında okullardan tek tek 'uzaktan eğitim' kararı geliyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki Yüz yüze eğitime ara verilmesi gündemde mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ne diyor? Okullar uzaktan eğitime geçecek mi? İşte MEB'den ve YÖK'ten son dakika açıklamalar...
Bilindiği üzere bir önceki gün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik açıklama yapıldı.
İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Aldığımız tedbirler kapsamında 2021-2022 Güz yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildi. Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek, sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir. Merkezi Derslik Binası'ndaki çalışma alanlarında seyreltmeye gidilecek ve bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacaktır. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yüz yüze yapılacak."