Yüz yüze eğitimde son durum bitti mi? MEB’den ’karar’ açıklaması! Üniversiteler tek tek online eğitime geçiyor ilkokul, ortaokul ve liselerde de...

Yüz yüze eğitimde son durum araştırılıyor. MEB'e bağlı okullarda 6 Eylül'de, YÖK'e bağlı üniversitelerda de 13 Eylül'de yüz yüze eğitime geçilmişti. Ancak Türkiye'de etkisini her geçen gün arttıran Omicron varyantı nedeniyle üniversitelerden yeni 'uzaktan eğitim kararı' geliyor. Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar Tıp ve Hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararlaştırdı. Benzer açıklamalar İTÜ ve diğer üniversitelerden de geldi. Peki ilkokul, ortaokul ve liselerde de yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte yanıtı...