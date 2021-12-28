Vav TV İzle
Haberler Eğitim Yüz yüze eğitimde son durum bitti mi? MEB'den 'karar' açıklaması! Üniversiteler tek tek online eğitime geçiyor ilkokul, ortaokul ve liselerde de...

Yüz yüze eğitimde son durum bitti mi? MEB'den 'karar' açıklaması! Üniversiteler tek tek online eğitime geçiyor ilkokul, ortaokul ve liselerde de...

Ülkemizde Omicron varyantının yaygınlaşmasıyla birlikte üniversitelerden peş peşe uzaktan eğitim kararı alınıyor. Uzmanlar tarafından oldukça tehlikeli olarak gösterilen omicron varyantına karşı aralarında İTÜ, Koç'un da olduğu bir çok üniversitede yüz yüze eğitim zorunluluğu kaldırıldı ve online, çevrimiçi eğitim verilmeye başlandı. Hal böyle olunca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri kendi okullarında son durumu merak ediyor. Peki ilkokul, ortaokul ve liselerde son durum ne? Yüz yüze eğitim bitti mi, bitecek mi? İşte MEB'den açıklama...

28.12.2021 11:12 - Son Güncelleme: 28.12.2021 11:12
Yüz yüze eğitimde son durum bitti mi? MEB’den ’karar’ açıklaması! Üniversiteler tek tek online eğitime geçiyor ilkokul, ortaokul ve liselerde de...

Yüz yüze eğitimde son durum araştırılıyor. MEB'e bağlı okullarda 6 Eylül'de, YÖK'e bağlı üniversitelerda de 13 Eylül'de yüz yüze eğitime geçilmişti. Ancak Türkiye'de etkisini her geçen gün arttıran Omicron varyantı nedeniyle üniversitelerden yeni 'uzaktan eğitim kararı' geliyor. Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar Tıp ve Hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararlaştırdı. Benzer açıklamalar İTÜ ve diğer üniversitelerden de geldi. Peki ilkokul, ortaokul ve liselerde de yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yüz yüze eğitimde son durum bitti mi? MEB’den ’karar’ açıklaması! Üniversiteler tek tek online eğitime geçiyor ilkokul, ortaokul ve liselerde de...

DERSLER DE ONLİNE SINAVLAR DA...

Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar Tıp ve Hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılacağını duyurdu. Ayrıca iki haftalık çevrimiçi sürecin ardından 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak final sınavları da online düzenlenecek.

Yüz yüze eğitimde son durum bitti mi? MEB’den ’karar’ açıklaması! Üniversiteler tek tek online eğitime geçiyor ilkokul, ortaokul ve liselerde de...

Boğaziçi Üniversitesi de 4 Ocak 2022'ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini, talep doğrultusunda etkinliklerin ileri bir tarihe erteleneceğini duyurdu.

Yüz yüze eğitimde son durum bitti mi? MEB’den ’karar’ açıklaması! Üniversiteler tek tek online eğitime geçiyor ilkokul, ortaokul ve liselerde de...

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLULUĞU KALKTI

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, corona virüse karşı alınan yeni önlemleri sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Yüz yüze eğitimde son durum bitti mi? MEB’den ’karar’ açıklaması! Üniversiteler tek tek online eğitime geçiyor ilkokul, ortaokul ve liselerde de...

Son bir haftalık dönemde yerleşkedeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerde pozitif vakaların sayılarının hızla arttığını söyleyen Rektör Koyuncu, 2021-2022 Güz Yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildiğini açıkladı.

SON DAKİKA