Yüz yüze eğitimde son durum bitti mi? MEB'den 'karar' açıklaması! Üniversiteler tek tek online eğitime geçiyor ilkokul, ortaokul ve liselerde de...
Ülkemizde Omicron varyantının yaygınlaşmasıyla birlikte üniversitelerden peş peşe uzaktan eğitim kararı alınıyor. Uzmanlar tarafından oldukça tehlikeli olarak gösterilen omicron varyantına karşı aralarında İTÜ, Koç'un da olduğu bir çok üniversitede yüz yüze eğitim zorunluluğu kaldırıldı ve online, çevrimiçi eğitim verilmeye başlandı. Hal böyle olunca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri kendi okullarında son durumu merak ediyor. Peki ilkokul, ortaokul ve liselerde son durum ne? Yüz yüze eğitim bitti mi, bitecek mi? İşte MEB'den açıklama...
Yüz yüze eğitimde son durum araştırılıyor. MEB'e bağlı okullarda 6 Eylül'de, YÖK'e bağlı üniversitelerda de 13 Eylül'de yüz yüze eğitime geçilmişti. Ancak Türkiye'de etkisini her geçen gün arttıran Omicron varyantı nedeniyle üniversitelerden yeni 'uzaktan eğitim kararı' geliyor. Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar Tıp ve Hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararlaştırdı. Benzer açıklamalar İTÜ ve diğer üniversitelerden de geldi. Peki ilkokul, ortaokul ve liselerde de yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte yanıtı...
DERSLER DE ONLİNE SINAVLAR DA...
Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar Tıp ve Hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılacağını duyurdu. Ayrıca iki haftalık çevrimiçi sürecin ardından 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak final sınavları da online düzenlenecek.