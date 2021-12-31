Bugünden itibaren geçerli olacak: Milli Eğitim Bakanlığı kararını verdi, resmen değişti! Ders ve ek ders saatlerinde...

İşte yapılan değişikliğin detayları;

MADDE 1- 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan "ders görevleri ile" ibaresi "ders görevleri hariç olmak üzere," şeklinde değiştirilmiştir.