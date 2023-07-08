Yükseköğretim Kurulu ’Tüm öğrenciler’ diyerek açıkladı! YÖK’ten flaş karar, az evvel onaylandı! Ön lisans ve 1,2,3,4,5,6. sınıfların sınavları...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından az evvel duyuruldu. Milyonlarca üniversite öğrencisini kapsıyor. Son dakika haberine göre Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan kararlar üniversitelere gönderildi. Önlisans ve lisans düzeyindeki (4, 5 ve 6 yıllık) tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler için geçerli olacak! 3 başlıkta açıklandı. O öğrenciler hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için de 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde yer alan sınav haklarından yararlanabilecek. İşte diğer kararlar...