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Haberler Eğitim Yükseköğretim Kurulu 'Tüm öğrenciler' diyerek açıkladı! YÖK'ten flaş karar, az evvel onaylandı! Ön lisans ve 1,2,3,4,5,6. sınıfların sınavları...

Yükseköğretim Kurulu 'Tüm öğrenciler' diyerek açıkladı! YÖK'ten flaş karar, az evvel onaylandı! Ön lisans ve 1,2,3,4,5,6. sınıfların sınavları...

YÖK'ten flaş sınav kararı ve onaylandı! Yapılan açıklamada, ''Azami süresi dolan öğrenciler için söz konusu sınav haklarının kullandırılmasında, eğitim ve öğretimin niteliği itibariyle uygulama yaptırılması suretiyle değerlendirilmesi gerekenlerde uygulama yaptırılacak, teorik eğitimlerde ise sınav yapılacak. Aynı uygulama, öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de geçerli olacak.'' denildi. İşte 3 başlıkta alınan kararların tümü...

08.07.2023 10:59 - Son Güncelleme: 08.07.2023 10:59
Yükseköğretim Kurulu ’Tüm öğrenciler’ diyerek açıkladı! YÖK’ten flaş karar, az evvel onaylandı! Ön lisans ve 1,2,3,4,5,6. sınıfların sınavları...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından az evvel duyuruldu. Milyonlarca üniversite öğrencisini kapsıyor. Son dakika haberine göre Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan kararlar üniversitelere gönderildi. Önlisans ve lisans düzeyindeki (4, 5 ve 6 yıllık) tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler için geçerli olacak! 3 başlıkta açıklandı. O öğrenciler hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için de 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde yer alan sınav haklarından yararlanabilecek. İşte diğer kararlar...

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Yükseköğretim Kurulu ’Tüm öğrenciler’ diyerek açıkladı! YÖK’ten flaş karar, az evvel onaylandı! Ön lisans ve 1,2,3,4,5,6. sınıfların sınavları...

Öğrencilerin okula geri dönüşü için geri sayımı devam ediyor. 2023 YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci üniversitelerin gözü kulağı üniversitelerin açılacağı tarih ile ilgili gelecek açıklamada.

Yükseköğretim Kurulu ’Tüm öğrenciler’ diyerek açıkladı! YÖK’ten flaş karar, az evvel onaylandı! Ön lisans ve 1,2,3,4,5,6. sınıfların sınavları...

Üniversitelerin bu yılki açılış tarihi henüz duyurulmadı. Ancak bilindiği üzere akademik takvimlere göre üniversitelerin açılış tarihleri farklılık gösterebilir.

Yükseköğretim Kurulu ’Tüm öğrenciler’ diyerek açıkladı! YÖK’ten flaş karar, az evvel onaylandı! Ön lisans ve 1,2,3,4,5,6. sınıfların sınavları...

Genellikle yeni eğitim yılı Eylül ayının son haftalarında başlamaktadır, fakat her üniversite kendi takvimini belirler. Öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını takip etmeleri önemlidir, çünkü resmi duyurular doğrudan öğrencilere iletilir ve açılış tarihi ile ilgili bilgileri sağlar.

Yükseköğretim Kurulu ’Tüm öğrenciler’ diyerek açıkladı! YÖK’ten flaş karar, az evvel onaylandı! Ön lisans ve 1,2,3,4,5,6. sınıfların sınavları...

YÖK'TEN YENİ KARARLAR

Bir yandan da Yükseköğretim Kurulu'dan sıcak açıklamalar gelmeye devam ediyor. Buna göre YÖK azami öğretim süresini tamamlayan öğrencilere ilişkin yükseköğretim kurumlarında uygulamadaki farklılıkların giderilebilmesi amacıyla bazı kararlar aldı.

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