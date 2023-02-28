1 Mart 2023 Çarşamba okul tatili olan iller LİSTESİ! BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? MEB son dakika açıklama! Anaokulu, ilkokul, lise...

Son olarak Malatya'da gerçekleşen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası ''Bugün okul var mı, tatil mi?'' sorusu tekrar gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta, Hatay'da 20 Şubat'ta, Malatya'da da 27 Şubat'ta yıkıcı depremler meydana geldi. Okulların bu noktada son durumu merak ediliyor. İşte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları ve 28 Şubat 2023 Salı okul tatili olan iller listesi...