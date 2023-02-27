Mahmut Özer '2. kez ertelendi' diyerek o ili açıkladı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıflar okula...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika olarak duyurdu. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 81 ilde okullar tatil edilmişti. 20 Şubat'ta 71 ilde okullar açıldı. 10 ilde ise kademeli olarak açılacağı duyurulmuş ve illere göre tarihler tek tek açıklanmıştı. O ilde de okulların 1 Mart'ta açılması kararlaştırılmıştı ancak yeni açıklamayla ertelendi. Buna göre Adana'da okullar 1 Mart'ta değil o tarihte açılacak. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları...