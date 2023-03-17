Paraf deneme sonuçları AÇIKLANDI MI? Paraf Türkiye Geneli YKS TYT deneme CEVAP ANAHTARI A-B kitapçığı PDF indir! 9 10,11, 12. sınıf...

1. Oturum TYT (Temel Yeterlilik Testi)

TYT Oturumunda; Türkçe ve Temel Matematik Testleri 40'ar sorudan, 20 Sosyal Bilimler (coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, tarih) sorusu ve 20 Fen Bilimleri sorusu (biyoloji, fizik, kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer almaktadır.