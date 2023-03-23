BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Mart 2023 Perşembe okul tatili olan iller listesi! MEB - Valilik son dakika açıklama! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Bugün okullar var mı, tatil mi sorusu Perşembe gününün gelmesiyle birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz haftalarda depremler ve kar nedeniyle bir çok ilde okullar tatil edildi. Gözler bu kez gelecek haftaya çevrildi. Peki 23 Mart 2023 Perşembe okul tatili olan iller hangileri? Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Bolu, Düzce, Şanlıurfa'da okullar tatil mi? İşte MEB - Valilik son dakika açıklamalar! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...