YÖK Başkanı Erol Özvar 'Yüz yüze eğitime geçilecek' diyerek müjdeledi! Üniversiteler ne zaman açılacak? Hazırlık, önlisans, lisans öğrencileri...
Üniversitelerde son durum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın açıklamaları gündemde sıkça araştırılıyor. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK Başkanı Erol Özvar '3 Nisan'da yüz yüze eğitime geçilecek' diyerek müjdeledi! Hazırlık, önlisans, lisans, yükselisans, doktora öğrencileri dikkat, herkesi ilgilendiriyor. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları.
Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu gündemde sıkça araştırılırken Nisan ayı kesinleşti. Şartların elverişli olması durumunda online ve yüz yüze eğitimin bir arada verildiği hibrit eğitimin değerlendirileceği ifade edilmişti. YÖK Başkanı Erol Özvar 30 Mart 2023 tarihli açıklamasında üniversitelerin 3 Nisan'da açılacağını duyurdu.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitimin 3 Nisan'da başlayacağını açıkladı. Alınan karara göre; isteyen öğrenciler yüz yüze eğitime katılacak, üniversitelerde devam zorunluluğu aranmayacak.
YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin yeni kararları açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi.
Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.