YÖK Başkanı Erol Özvar ’Yüz yüze eğitime geçilecek’ diyerek müjdeledi! Üniversiteler ne zaman açılacak? Hazırlık, önlisans, lisans öğrencileri...

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu gündemde sıkça araştırılırken Nisan ayı kesinleşti. Şartların elverişli olması durumunda online ve yüz yüze eğitimin bir arada verildiği hibrit eğitimin değerlendirileceği ifade edilmişti. YÖK Başkanı Erol Özvar 30 Mart 2023 tarihli açıklamasında üniversitelerin 3 Nisan'da açılacağını duyurdu.