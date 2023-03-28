YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Mart 2023 Çarşamba kar tatili olan iller LİSTESİ! MEB- Valilik son dakika açıklamalar! Ankara, İstanbul, Düzce...
Yarın kar tatili var mı sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu uyarısı sonrası sıklıkla araştırılır oldu. Deprem nedeniyle üniversite öğrencileri derslerine evlerden internet aracılığı ile katılıyor. MEB'e bağlı ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ise derslerini yüz yüze görüyor. Deprem bölgesi ilan edilen iller olmak üzere 81 ilde okullar açıldı. Yalnızca bazı ilçelerde okulların kademeli olarak duruma göre açılmasına karar verildi. Öte yandan öğrenciler son günlerde hava koşulları nedeniyle sıkça okulların son durumunu araştırıyor. Peki yarın okullar tatil mi? 29 Mart 2023 Çarşamba kar tatili olan iller var mı? İşte MEB- Valilik son dakika açıklamalar!
28.03.2023 21:28 - Son Güncelleme: 28.03.2023 21:32
Yağışların 29 Mart 2023 Çarşamba günü Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Kırklareli, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın güney ve batısı, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu noktada tatil duyurusu var mı merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...
İstanbul Valiliği ise kentte yağış ve fırtına beklendiğini duyurarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.