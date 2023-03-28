YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Mart 2023 Çarşamba kar tatili olan iller LİSTESİ! MEB- Valilik son dakika açıklamalar! Ankara, İstanbul, Düzce...

Yağışların 29 Mart 2023 Çarşamba günü Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Kırklareli, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın güney ve batısı, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu noktada tatil duyurusu var mı merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...