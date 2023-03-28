Milli Eğitim Bakanlığı az evvel ''Uzatma yapmayacağız'' diyerek uyardı! Okullar için kritik karar, belli oldu! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, liseler...
Okullar için flaş açıklama geldi! Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı tüm okulları kapsıyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler merak ediyordu. Kesin karar çıktı ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu kararı sosyal medya hesabından duyurdu. 2. dönem eğitimlerini yüz yüze gören öğrenciler için tatil haberi paylaşıldı. Buna göre okullar o tarihte kapanacak ve öğrenciler yaz tatiline belirlenen o tarihte girecek. İşte Mahmut Özer'in son dakika kritik açıklamaları.
Kalan 4 ilde de okulların kademeli olarak açılmasıyla 81 ilde genelin 2. dönem eğitim öğretim kaldığı yerden devam etmeye başladı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle okullar tatil edilmişti. Son olarak Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da okullar kademeli olarak açıldı. Milyonlarca öğrenci Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Özer son olarak okulların kapanacağı tarih ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. İlkokul, ortaokul, lise, okul öncesi öğrencilerinin tümünü ilgilendiriyor. İşte detaylar...
MEB'DEN MERAKLA BEKLENEN KARAR
Okulların ne zaman kapanacağı merak edilirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaparak herkesi bilgilendirdi.
İZİNLİ SAYILACAKLAR
Öte yandan geçtiğimiz günlerde de açıklama yapan Özer, 17-24 Nisan tarihleri arasında eğitime bir hafta ara verileceğini duyurdu. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra okullar tüm ülkede ilk etapta 13 Şubat'a kadar tatil edilmişti.