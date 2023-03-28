Milli Eğitim Bakanlığı az evvel ’’Uzatma yapmayacağız’’ diyerek uyardı! Okullar için kritik karar, belli oldu! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, liseler...

Kalan 4 ilde de okulların kademeli olarak açılmasıyla 81 ilde genelin 2. dönem eğitim öğretim kaldığı yerden devam etmeye başladı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle okullar tatil edilmişti. Son olarak Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da okullar kademeli olarak açıldı. Milyonlarca öğrenci Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Özer son olarak okulların kapanacağı tarih ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. İlkokul, ortaokul, lise, okul öncesi öğrencilerinin tümünü ilgilendiriyor. İşte detaylar...