YÖK Başkanı Erol Özvar ''Önümüzdeki ay'' dedi ama uyardı! Üniversiteler açılacak mı flaş karar, o tarih işaret edildi! Yüz yüze eğitim, Nisan ayı...
Gözler bir süredir eğitim haberlerinde. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası okullar kapatıldı, üniversitelerde uzaktan eğitime geçildi. MEB'e bağlı okullar 20 Şubat'ta tekrar açılmaya başladı ancak fakültelerde yüz yüze eğitim bitti öğrenciler derslerini online olarak almaya başladı. Milyonlarca öğrenci şimdilerde son durumu merak ediyor ve YÖK'ün açıklamaları yoğun ilgi görüyor. Peki son durum ne? Kim, ne açıklama yaptı? İşte üniversitelerde son duruma ilişkin tüm açıklamaları haberimizde derledik.
YÖK son dakika duyuruları yakından takip edilirken, öğrenciler bir yandan da üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim Nisan ayında başlayacak mı merak ediyor. Bu noktada YÖK Başkanı Erol Özvar sıkça gündeme geliyor. Özvar son olarak Nisan ayını işaret ederken hazır olduklarını belirtmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat beklediklerini ifade etmişti. Peki Üniversiteler de yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Nisan'da üniversiteler açılacak mı? Yüzbinlerce üniversiteliyi ilgilendiriyor. İşte son durum.
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerin durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir.
NİSAN'DA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?
Yükseköğretim Kurulu YÖK Başkanı Erol Özvar da üniversitelerdeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Nisan ayında hibrit eğitim seçeneğinin değerlendirileceğinin altını çizen Övar şunları aktardı:
"Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık.