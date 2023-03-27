YÖK Başkanı Erol Özvar ’’Önümüzdeki ay’’ dedi ama uyardı! Üniversiteler açılacak mı flaş karar, o tarih işaret edildi! Yüz yüze eğitim, Nisan ayı...

YÖK son dakika duyuruları yakından takip edilirken, öğrenciler bir yandan da üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim Nisan ayında başlayacak mı merak ediyor. Bu noktada YÖK Başkanı Erol Özvar sıkça gündeme geliyor. Özvar son olarak Nisan ayını işaret ederken hazır olduklarını belirtmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat beklediklerini ifade etmişti. Peki Üniversiteler de yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Nisan'da üniversiteler açılacak mı? Yüzbinlerce üniversiteliyi ilgilendiriyor. İşte son durum.