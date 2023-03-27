Kreşler, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar... Mahmut Özer ’Kapatıyoruz’ diyerek okullar için o tarihi açıkladı!

Haziran ayında 3 aylık tatilin ne zaman başlayacağı belli oldu. MEB okulların kapanacağı tarihi açıkladı. Öte yandan deprem felaketi sonrası kalan 4 ilde de okullar yarın kademeli olarak açılmaya başlıyor. Milyonlarca öğrenci 6 Şubat'taki deprem sonrası okullarına gidememişti. 71 ilde 20 Şubat'ta diğer illerde de 1 Mart itibariyle okulların tek tek açılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda okulların açılmadığı tek iller olan Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da da 27 Mart itibariyle dersler yüz yüze işlenmeye başlanacak. İşte detaylar...