YÖK ATLAS TYT-AYT üniversite TABAN PUANLARI 2023! 165, 185, 212, 246, 248, 330, 370, 400 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2-4 yıllık ünivler...
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandı ve adaylar şimdi TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) puanlarına göre üniversite tercihlerine odaklanıyor. Adaylar, internet arama motorlarında farklı puan aralıklarına göre "TYT AYT 165, 185, 212, 246, 248, 330, 370, 400 puanla hangi üniversiteye girebilirim?" sorusuna yanıt arıyor. 2-4 yıllık bölümler için YKS başarı sıralaması adayların tercih sürecinde büyük önem taşıyor. Ancak tercihler, sadece puanlarla sınırlı kalmayabilir. Üniversitelerin kontenjanları, bölümler, yerleşim yeri gibi faktörler de dikkate alınmalı. İşte YÖK ATLAS TYT-AYT üniversite taban puanları...
2023 YKS sınavının tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler tercih sürecine yoğun ilgi gösteriyor. Farklı puan dilimlerinde olan adaylar, mezun oldukları okul türlerine ve puanlarına göre hangi üniversitelere başvurabileceklerini öğrenmek istiyor. 165, 185, 212, 246, 248, 330, 370, 400 puan aralığında olan adaylar için tercih yapacakları üniversite türleri büyük önem taşıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylar, üniversitelerin kontenjanlarını ve bölümlerini dikkatlice inceleyerek tercihlerini belirlemeli. Peki YÖK ATLAS TYT-AYT üniversite taban puanları açıklandı mı?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.
2023 YKS TABAN PUNLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLLİ OLDU MU?
2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak.
YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.