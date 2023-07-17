YKS 140 puanla tercih yapılabilir mi 2023? AYT TYT 140,141,142,144,145,146, 147, 148, 150 puanla hangi bölüme üniversiteye girebilirim?
Sonuçların beklenmesiyle birlikte, 140-150 puan aralığındaki öğrencilerin hangi üniversiteleri tercih edebilecekleri merak konusu haline geldi. Öğrencilerin, yükseköğretim kurumlarına yerleşme süreci kapsamında puanları, tercih edebilecekleri üniversitelerin belirlenmesinde önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor. Peki, YKS 140 puanla tercih yapılabilir mi 2023? AYT TYT 140,141,142,144,145,146, 147, 148, 150 puanla hangi bölüme üniversiteye girebilirim? İşte detaylar...
17.07.2023 09:02 - Son Güncelleme: 17.07.2023 09:02
ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alan taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar, öğrencilerin üniversite tercihlerinde büyük öneme sahip oluyor. Bu bilgiler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenir ve tercih döneminde adaylara sunulur. Peki, YKS 140 puanla tercih yapılabilir mi 2023? AYT TYT 140,141,142,144,145,146, 147, 148, 150 puanla hangi bölüme üniversiteye girebilirim? İşte detaylar...
ÜNİVERSİTE SINAV SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşecek. Puan türüne göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek.