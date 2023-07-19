Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ''Tarihi değiştirdik'' diyerek duyurdu! MEB'den flaş karar, değişti! Öğretmenler ve ilkokul, ortaokul, liseliler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, KAÇ GÜN KALDI?

Öte yandan 2023-2024 çalışma takvimine göre MEB'e bağlı okulların açılış tarihi belli oldu. Buna göre, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullar birinci döneme 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlıyor, 19 Ocak 2024 tarihine sonlanacak.