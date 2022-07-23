YKS tercihi yapacak adaylara 3 bin lira ödeme müjdesi! KYK 550 lira + 12 ay 36 bin TL burs verilecek!

YKS tercih dönemi yaklaşıyor. Yüzbinlerce aday önümüzdeki hafta üniversite tercihi yapacak. Tercih sayısı bu yıl 24. Adaylar puanlarına göre diledikleri üniversite ve bölümleri tercih edebilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Tercihler 5 Ağustos'a kadar http://osym.gov.tr adresinden yapılacak. Tercih dönemi için bekleyiş devam ederken o 2 bölümü seçen öğrencilere burs verileceği duyuruldu. İşte ayrıntılar...