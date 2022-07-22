1. dönem bekçilik sınavı soru kitapçığı FULL PDF indir! 22 Temmuz MEB Bekçilik sınavı soru ve cevap anahtarı A-B kitapçığı! Fen, Sosyal,Türkçe, Matematik...

Bekçilik sınavı soru ve cevap anaharı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde Bekçilik sınavı soruları ve cevapları sınava giren adayların erişimine açıldı. Şimdi on binlerce aday tek oturumda gerçekleştirilen bekçilik sınavı sonuçları için araştırma yapıyor. İşte 1.dönem A ve B kitapçıkları için tıklayınız!