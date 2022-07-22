1. dönem bekçilik sınavı soru kitapçığı FULL PDF indir! 22 Temmuz MEB Bekçilik sınavı soru ve cevap anahtarı A-B kitapçığı! Fen, Sosyal,Türkçe, Matematik...

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Bekçilik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 2022 1. dönem sınavına katılan bekçi adayları, sınavın ardından soru ve cevapları da görüntülemek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bekçilik sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2022 1. dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler ve cevap anahtarı!
22.07.2022 16:55 - Son Güncelleme: 22.07.2022 16:55
Bekçilik sınavı soru ve cevap anaharı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde Bekçilik sınavı soruları ve cevapları sınava giren adayların erişimine açıldı. Şimdi on binlerce aday tek oturumda gerçekleştirilen bekçilik sınavı sonuçları için araştırma yapıyor. İşte 1.dönem A ve B kitapçıkları için tıklayınız!
BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
17 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı.