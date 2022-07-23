Tercih dönemindeki öğrencilere müjde! 5.500 TL burs verilecek! Bu bölümleri yazana aylık maaş bağlanacak!

Sektörün nitelikli mühendis ihtiyacını karşılamak için 2019 yılında başlatılan "Tercihim Tekstil Mühendisliği" burs projesi, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) koordinasyonunda bir araya gelen 11 İhracatçı Birliği ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TTSİS) tarafından yürütülüyor. Tercihim Tekstil Mühendisliği projesi ile öğrencilere eğitimleri sırasında uygulamalı staj imkânı sunuluyor ve mezun olduklarında işe yerleşmelerinde destek olunuyor. Sektörden gelen yüksek talep nedeniyle, öğrencilerin önemli bir kısmı henüz mezun olmadan işe yerleşiyor.