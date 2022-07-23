Tercih dönemindeki öğrencilere müjde! 5.500 TL burs verilecek! Bu bölümleri yazana aylık maaş bağlanacak!
Üniversite tercihi yapan milyonlarca öğrenciye müjde! Asgari ücret tutarında burs imkanı resmen açıklandı. Kontenjanları ve taban puanlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrencilerin tercih süreci de başladı. Tekstil ve hazır giyim ihracatçı birlikleri, üniversite sınavında ilk 20 binde yer alan ve ilk 5 tercihinden birinde tekstil mühendisliğini seçerek bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere, bugün itibariyle aylık 5 bin 500 TL burs imkanı sunacaklarını duyurdu.
ÖSYM, Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayınladı. Öğrencilerin tercih süreci başladı. Üniversite tercihi yapacak olan öğrenci adayları İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen fuarda farklı üniversite ve bölümler ile ilgili bilgi alma fırsatı yakaladı. Fuara katılan tekstil ve hazır giyim ihracatçı birlikleri sınavda başarılı olan öğrencilere, aylık asgari ücret tutarında karşılıksız burs imkanı sunacağını duyurdu.
Tercihim Tekstil Mühendisliği Projesi kapsamında, üniversite sınavında ilk 20 binde yer alan ve ilk 5 tercihinden birinde tekstil mühendisliğini seçerek bölüme girmeye hak kazanan öğrenciler, bugün itibariyle aylık 5 bin 500 TL burs alacak. Kriterlere uygun olmaları halinde, Türkiye genelinde 14 tekstil mühendisliği bölümüne kayıt yaptıracak toplam 463 öğrencinin tamamı da bu burstan yararlanabilecek.
Sektörün nitelikli mühendis ihtiyacını karşılamak için 2019 yılında başlatılan "Tercihim Tekstil Mühendisliği" burs projesi, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) koordinasyonunda bir araya gelen 11 İhracatçı Birliği ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TTSİS) tarafından yürütülüyor. Tercihim Tekstil Mühendisliği projesi ile öğrencilere eğitimleri sırasında uygulamalı staj imkânı sunuluyor ve mezun olduklarında işe yerleşmelerinde destek olunuyor. Sektörden gelen yüksek talep nedeniyle, öğrencilerin önemli bir kısmı henüz mezun olmadan işe yerleşiyor.
İLK 80 BİNE GİRENLERE KARŞILIKSIZ BURS
Proje kapsamında, üniversite sınavında ilk 80 bine giren ve ilk 5 tercihinden birinde tekstil mühendisliğini seçerek bölüme girmeye hak kazanan öğrenciler bu burstan yararlanabilecek. Bu kriterlere uyan ve ilk 20 bine giren öğrencilere aylık olarak asgari ücret tutarında burs sağlanacak. İlk 20 ile 50 bin arasındaki öğrenciler, asgari ücretin yüzde 70'i ve 50 ile 80 bin arasındakiler ise asgari ücretin yüzde 50'si oranında burs almaya hak kazanacak.