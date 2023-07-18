2023-YKS sınav sonuçlarını adaylar, TC Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebiliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren adaylar sınav sonuçlarını öğrenmek için büyük bir heyecanla sonuçları sorgulama sayfasına akın etti. ÖSYM sayfasından ve e-Devlet üzerinden sonuçlar kolayca sorgulanabiliyor. Peki YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçlarına nasıl bakılır? İşte YKS T.C KİMLİK NO İLE SONUÇ SORGULAMA EKRANI! ÖSYM sonuç e-Devlet: sonuc.osym.gov.tr, turkiye.gov.tr! TYT-AYT sonuçlarına nasıl bakılır?