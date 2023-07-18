YKS T.C KİMLİK NO İLE SONUÇ SORGULAMA EKRANI! ÖSYM sonuç e-Devlet: sonuc.osym.gov.tr, turkiye.gov.tr! TYT-AYT sonuçlarına nasıl bakılır?
YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS sonuçlarına nasıl bakılır? şeklindeki sorular yüzbinlerce aday tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanacağı duyurulmuştu. Adaylar YKS sonuç sorgulama yapmak için yoğun olarak https://sonuc.osym.gov.tr/ ve https://www.turkiye.gov.tr/osym-aday-islemleri-sistemi adreslerine giriş yapıyor. Peki T.C kimlik no ile YKS sonuçlarına nasıl bakılır? TYT, AYT, YDT sonuçları ayrı ayrı mı açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç açıklama sistemi, ÖSYM sonuç sorgualam ekranı e-Devlet! YKS sonuçları TC ile sorgulama (e-Devlet) 2023 YKS üniversite sonuçları sorgulama ekranı!
2023-YKS sınav sonuçlarını adaylar, TC Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebiliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren adaylar sınav sonuçlarını öğrenmek için büyük bir heyecanla sonuçları sorgulama sayfasına akın etti. ÖSYM sayfasından ve e-Devlet üzerinden sonuçlar kolayca sorgulanabiliyor. Peki YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçlarına nasıl bakılır? İşte YKS T.C KİMLİK NO İLE SONUÇ SORGULAMA EKRANI! ÖSYM sonuç e-Devlet: sonuc.osym.gov.tr, turkiye.gov.tr! TYT-AYT sonuçlarına nasıl bakılır?
YKS T.C KİMLİK NO İLE SONUÇ SORGULAMA EKRANI!
YKS sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Ancak erken açıklanırsa güncel bilgiler haberimizde yer alacaktır. YKS 2023 sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama sistem 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden açıklanacak. Adaylar TC kimlik no ve şifreleri ile TYT, AYT ve YDT puanlarını görüntüleyebilecek.
ÖSYM aday şifresini hatırlamayanlar sonuçlarını E-devlet şifresi ile de görüntüleyebiliyor. https://www.turkiye.gov.tr/osym-aday-islemleri-sistemi adresinden giriş yapıldıktan sonra ÖSYM ile kişisel bilgilerin paylaşılmasına onay verilmesi gerekiyor. Onay verildikten sonra ÖSYM'nin AİS sonuç ekranı karşınıza çıkıyor.
YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
YKS'de adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Adaylar 24 tane tercih yaparak girmek istedikleri bölümleri veya üniversiteleri yazabilirler.