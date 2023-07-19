En düşük puanla öğrenci alan üniversiteler! 2023 YKS 2-4 yıllık üniversiteler sözel sayısal taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması yüzdelik dilimleri!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Bununla birlikte öğrenciler, üniversitelerin kaç puanla öğrenci aldığını öğrenmek için YKS tercih kılavuzunu yoğun şekilde sorguluyor. Tercihlerin yapılacağı tarihler arasında öğrenciler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan http://osym.gov.tr adresinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, En düşük puanla öğrenci alan üniversiteler hangileri? İşte merak edilenler...
YKS tercih kılavuzu, öğrencilere üniversitelerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgi sağlıyor. Bu bilgilere göre öğrenciler, tercihlerini yaparken hangi üniversitelere başvurabileceklerini ve hangi puan aralıklarında şanslarının olduğunu görebiliyor. İşte, 2023 YKS 2-4 yıllık üniversiteler sözel sayısal taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması yüzdelik dilimleri...
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.
Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takviminde paylaşıldı.
Takvime göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.
ADAYLARIN KAÇ TERCİH HAKKI OLACAK?
YKS sınavına katılan öğrencilerin tercih için 24 hakkı bulunacak. İsteyenler 24 sıranın da tamamını doldurabileceği gibi istediği sırayı da boş bırakabilecek.