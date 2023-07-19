En düşük puanla öğrenci alan üniversiteler! 2023 YKS 2-4 yıllık üniversiteler sözel sayısal taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması yüzdelik dilimleri!

YKS tercih kılavuzu, öğrencilere üniversitelerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgi sağlıyor. Bu bilgilere göre öğrenciler, tercihlerini yaparken hangi üniversitelere başvurabileceklerini ve hangi puan aralıklarında şanslarının olduğunu görebiliyor. İşte, 2023 YKS 2-4 yıllık üniversiteler sözel sayısal taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması yüzdelik dilimleri...