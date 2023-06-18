YKS PDR İÇİN KAÇ NET? 2023 YKS PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları ve Başarı Sıralaması, kontenjanları, yüzdelik dilimleri!
YKS PDR için kaç net gerekiyor sorusu, adaylar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulanan YKS (TYT, AYT, YDT) sınavına katılan adaylardan PDR bölümünü seçmek isteyenler Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları ve Başarı Sıralaması, kontenjanları, yüzdelik dilimlerini merak ediyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin YKS 2023 puanı ve başarı sıralaması belli olacak. İşte detaylar...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
YKS 2023 sınav sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 20 Temmuz Perşembe günü açıklanacak.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tercih tarihlerinin sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından duyurulması bekleniyor.
2022-2023 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanacaklar.
2023 -YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2023 -YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2023 Haziran ayının son haftası içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (PDR)BÖLÜMÜ İÇİN SON 4 YILIN TABAN VE TAVAN PUANLARI
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) bölümü için son 4 yılın taban ve tavan puanları görmek ve başarı sıralamasını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.