YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2025 | ÖSYM ile YKS ek yerleştirme ne zaman, kılavuzu yayınlandı mı?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite adaylarının gözü ÖSYM'nin ek tercih sürecinde. Boş kalan kontenjanlara yerleşmek isteyen öğrenciler, ek tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor. Peki YKS ek yerleştirme tarihleri ne zaman? İşte sorgulama ekranı!
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları belli oldu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devlet üniversitelerindeki kontenjan doluluk oranlarını duyurdu.
Buna göre, devlet üniversitelerinin toplam kontenjanlarının yüzde 99'u, ön lisans programlarının ise tamamı doldu. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları gibi yüksek başarı sırası gerektiren bölümlerin tüm kontenjanları tamamen dolarken, mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'nin üzerinde, öğretmenlik programlarında ise yüzde 95 olarak gerçekleşti.
Özvar, yükseköğretimde hayata geçirilen istihdam odaklı dönüşüm kapsamında yapay zeka, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere yönelik programlara adayların yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı.
2025 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Ek tercih kılavuzu, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından erişime açılıyor. Kılavuzda boş kontenjanlar, taban puanlar ve ek yerleştirme kuralları detaylı şekilde yer alacak. Adayların, tercihlerinde doğru karar verebilmek için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
Şu an için 2025 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Geçen yıl, YKS yerleştirme sonuçlarının 13 Ağustos 2024'te açıklanmasının ardından ek yerleştirme kılavuzu 6 Eylül'de yayınlanmış, ek tercihler ise 6-11 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da ek tercih sürecinin Eylül ayı içinde başlaması bekleniyor.
2025 YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Adaylar, 2025 YKS ek yerleştirme başvurularını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya ÖSYM Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Ek tercihte bulunacak adayların, kılavuzda yer alan kontenjan ve taban puan bilgilerini dikkate alarak tercihlerini yapmaları önem taşıyor.