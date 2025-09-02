2025-2026 KYK GSB yurt başvuru sonuçları: Nereden öğrenilir?

Üniversite tercih sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler gözlerini KYK yurt ve burs başvuru sonuçlarına çevirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını online olarak e-Devlet üzerinden aldı. Başvuru yapan öğrenciler, tercih ettikleri yurtların doluluk oranına göre yerleştirme sürecine dahil edilecek. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra sonuçlar yine GSB tarafından duyurulacak. Burs başvuruları da aynı süreçte değerlendirilirken, Bakanlık sonuçların şeffaf ve adil bir şekilde açıklanacağını vurguluyor. Başvuru yoğunluğuna bağlı olarak sonuçların açıklanma tarihi değişebiliyor. Bu nedenle adayların hem e-Devlet hem de GSB resmi duyurularını düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.