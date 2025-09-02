2025-2026 KYK GSB yurt başvuru sonuçları: Nereden öğrenilir?

Üniversite tercih sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler gözlerini KYK yurt ve burs başvuru sonuçlarına çevirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını online olarak e-Devlet üzerinden aldı. Başvuru yapan öğrenciler, tercih ettikleri yurtların doluluk oranına göre yerleştirme sürecine dahil edilecek. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra sonuçlar yine GSB tarafından duyurulacak. Burs başvuruları da aynı süreçte değerlendirilirken, Bakanlık sonuçların şeffaf ve adil bir şekilde açıklanacağını vurguluyor. Başvuru yoğunluğuna bağlı olarak sonuçların açıklanma tarihi değişebiliyor. Bu nedenle adayların hem e-Devlet hem de GSB resmi duyurularını düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.
KYK yurt ve burs başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yalnızca e-Devlet üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler, aşağıdaki adımları izleyerek sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor:
e-Devlet sistemine TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapın.
Arama bölümüne "GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" yazın.
Açılan ekranda başvurunuza ait yerleştirme sonucu görüntülenir.
Eğer yurda yerleştirildiyseniz, kayıt işlemlerini yine e-Devlet üzerinden online tamamlayabilirsiniz.
Burs başvurusu yapan öğrenciler ise sonuçları aynı portal üzerinden öğrenebilir.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt başvurularının sonuç takvimine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Başvurular 6 Eylül 2025'te tamamlanmış olup, değerlendirme süreci devam ediyor. KYK yurt başvurularının incelenme süreci yaklaşık 10 gün sürüyor. Başvuru yoğunluğu ve diğer faktörlere bağlı olarak bu süre uzayabilir, ancak sonuçların en geç 15 Eylül 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
Detaylar netleştiğinde haberimizde de yer alacaktır.