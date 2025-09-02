SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Galerileri

2025-2026 KYK GSB yurt başvuru sonuçları: Nereden öğrenilir?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK yurt ve burs başvuru sonuçları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), yurt başvurularını e-Devlet üzerinden aldı. Peki KYK yurt başvuru sonucu açıklandı mı, nereden sorgulanır? İşte detaylar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Eylül 2025 , 16:18 Güncelleme Tarihi :10 Eylül 2025 , 16:25
2025-2026 KYK GSB yurt başvuru sonuçları: Nereden öğrenilir?

Üniversite tercih sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler gözlerini KYK yurt ve burs başvuru sonuçlarına çevirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını online olarak e-Devlet üzerinden aldı. Başvuru yapan öğrenciler, tercih ettikleri yurtların doluluk oranına göre yerleştirme sürecine dahil edilecek. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra sonuçlar yine GSB tarafından duyurulacak. Burs başvuruları da aynı süreçte değerlendirilirken, Bakanlık sonuçların şeffaf ve adil bir şekilde açıklanacağını vurguluyor. Başvuru yoğunluğuna bağlı olarak sonuçların açıklanma tarihi değişebiliyor. Bu nedenle adayların hem e-Devlet hem de GSB resmi duyurularını düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.

2025-2026 KYK GSB yurt başvuru sonuçları: Nereden öğrenilir?

KYK Yurt Başvuru Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

KYK yurt ve burs başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yalnızca e-Devlet üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler, aşağıdaki adımları izleyerek sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor:

e-Devlet sistemine TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapın.

Arama bölümüne "GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" yazın.

Açılan ekranda başvurunuza ait yerleştirme sonucu görüntülenir.

Eğer yurda yerleştirildiyseniz, kayıt işlemlerini yine e-Devlet üzerinden online tamamlayabilirsiniz.

Burs başvurusu yapan öğrenciler ise sonuçları aynı portal üzerinden öğrenebilir.

2025-2026 KYK GSB yurt başvuru sonuçları: Nereden öğrenilir?

KYK Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt başvurularının sonuç takvimine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Başvurular 6 Eylül 2025'te tamamlanmış olup, değerlendirme süreci devam ediyor. KYK yurt başvurularının incelenme süreci yaklaşık 10 gün sürüyor. Başvuru yoğunluğu ve diğer faktörlere bağlı olarak bu süre uzayabilir, ancak sonuçların en geç 15 Eylül 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.


Detaylar netleştiğinde haberimizde de yer alacaktır.

KYK YURT SONUCU SORGULAMA EKRANI

2025-2026 KYK GSB yurt başvuru sonuçları: Nereden öğrenilir?

Burs hakkı kazanamayan öğrenciler ise dilerlerse geri ödemeli KYK kredisi kullanabilecek.

KYK konaklama şartları 2025-2026 || KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalabilir? KYK yurt ücreti kimler ödemez?
KYK konaklama şartları 2025-2026 || KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalabilir? KYK yurt ücreti kimler ödemez?

2025-2026 KYK GSB yurt başvuru sonuçları: Nereden öğrenilir?

Kaynak: AA, Takvim arşiv foto