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Haberler Eğitim YKS birincisi kim oldu 2023? YKS'de kaç kişi full çekti, YKS birincisi hangi şehirden/ ilden çıktı, kaç puan yaptı? TYT AYT 1.si...

YKS birincisi kim oldu 2023? YKS'de kaç kişi full çekti, YKS birincisi hangi şehirden/ ilden çıktı, kaç puan yaptı? TYT AYT 1.si...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçları için aramalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı Uzun bir bekleyişin ardından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak sonuçlar için duyurular takip ediliyor. Ayrıca öğrenciler tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, YKS birincisi kim oldu 2023? YKS'de kaç kişi full çekti, YKS birincisi hangi şehirden/ ilden çıktı, kaç puan yaptı? TYT AYT 1.si kim oldu? İşte detaylar...

takvim.com.tr
19.07.2023 09:01 - Son Güncelleme: 19.07.2023 09:01
YKS birincisi kim oldu 2023? YKS’de kaç kişi full çekti, YKS birincisi hangi şehirden/ ilden çıktı, kaç puan yaptı? TYT AYT 1.si...

Öğrencilerin merakla beklediği konulardan birisi de YKS Türkiye birincisinin kim olduğu ve hangi şehirden çıktığı oldu. Öğrenciler YKS Türkiye birincisinin başarısını ve hikayesini heyecanla öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, YKS birincisi kim oldu 2023? YKS'de kaç kişi full çekti, YKS birincisi hangi şehirden/ ilden çıktı, kaç puan yaptı? İşte detaylar...

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YKS birincisi kim oldu 2023? YKS’de kaç kişi full çekti, YKS birincisi hangi şehirden/ ilden çıktı, kaç puan yaptı? TYT AYT 1.si...

2023 YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Bu yılın 2023 YKS birincisi merakla beklenirken ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy YKS'de birinci çıkaran şehirleri paylaşması bekleniyor.

YKS birincisi kim oldu 2023? YKS’de kaç kişi full çekti, YKS birincisi hangi şehirden/ ilden çıktı, kaç puan yaptı? TYT AYT 1.si...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

YKS, TYT, AYT, YDT oturumları ile 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşti.

YKS birincisi kim oldu 2023? YKS’de kaç kişi full çekti, YKS birincisi hangi şehirden/ ilden çıktı, kaç puan yaptı? TYT AYT 1.si...

ÖSYM'nin Yükseköğretim Kurumları sınav merkezlerinde gerçekleştirilen üniversite sınavı için sırada sonuç adımı var.

YKS birincisi kim oldu 2023? YKS’de kaç kişi full çekti, YKS birincisi hangi şehirden/ ilden çıktı, kaç puan yaptı? TYT AYT 1.si...

ÖSYM sonuç takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih hakkında açıklama yapıldı. ÖSYM açıklamasına göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, erken açıklama ihtimali için araştırmalara başladı

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