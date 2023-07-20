180-200-230-240-250-260-265 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 yıllık - 4 yıllık sözel, sayısal, açıköğretim bölümleri, puanları, sıralamalar 2023!

YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre, üniversiteler ve bölümler için belirlenen taban puanlar ve yüzdelik dilimler öğrencilerin tercihlerini yaparken önemli bir referans olacak. Öğrenciler tercih edecekleri üniversite ve bölümlerin geçmiş yıllarda hangi puan aralığında öğrenci aldığını göz önünde bulundurarak tercihlerini şekillendirebilir.