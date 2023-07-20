180-200-230-240-250-260-265 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 yıllık - 4 yıllık sözel, sayısal, açıköğretim bölümleri, puanları, sıralamalar 2023!
Üniversiteye giriş yapma hayali kuran öğrenciler için heyecanlı bir dönem başlıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu erişime açıldı ve öğrenciler tercihlerini yapmaya başladı. Tercih dönemi boyunca öğrenciler tercih kılavuzunu araştırarak hangi üniversitenin kaç puanla öğrenci aldığını öğrenmek istiyor. Peki, 200-230-240-250-260-265 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 yıllık - 4 yıllık sözel, sayısal, açıköğretim bölümleri, puanları, sıralamalar nasıl? İşte detaylar...
20.07.2023 07:23 - Son Güncelleme: 20.07.2023 07:23
YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre, üniversiteler ve bölümler için belirlenen taban puanlar ve yüzdelik dilimler öğrencilerin tercihlerini yaparken önemli bir referans olacak. Öğrenciler tercih edecekleri üniversite ve bölümlerin geçmiş yıllarda hangi puan aralığında öğrenci aldığını göz önünde bulundurarak tercihlerini şekillendirebilir.