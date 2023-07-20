Vav TV İzle
Haberler Eğitim 180-200-230-240-250-260-265 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 yıllık - 4 yıllık sözel, sayısal, açıköğretim bölümleri, puanları, sıralamalar 2023!

180-200-230-240-250-260-265 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 yıllık - 4 yıllık sözel, sayısal, açıköğretim bölümleri, puanları, sıralamalar 2023!

Üniversiteye giriş yapma hayali kuran öğrenciler için heyecanlı bir dönem başlıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu erişime açıldı ve öğrenciler tercihlerini yapmaya başladı. Tercih dönemi boyunca öğrenciler tercih kılavuzunu araştırarak hangi üniversitenin kaç puanla öğrenci aldığını öğrenmek istiyor. Peki, 200-230-240-250-260-265 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 yıllık - 4 yıllık sözel, sayısal, açıköğretim bölümleri, puanları, sıralamalar nasıl? İşte detaylar...

takvim.com.tr
20.07.2023 07:23 - Son Güncelleme: 20.07.2023 07:23
180-200-230-240-250-260-265 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 yıllık - 4 yıllık sözel, sayısal, açıköğretim bölümleri, puanları, sıralamalar 2023!

YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre, üniversiteler ve bölümler için belirlenen taban puanlar ve yüzdelik dilimler öğrencilerin tercihlerini yaparken önemli bir referans olacak. Öğrenciler tercih edecekleri üniversite ve bölümlerin geçmiş yıllarda hangi puan aralığında öğrenci aldığını göz önünde bulundurarak tercihlerini şekillendirebilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
180-200-230-240-250-260-265 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 yıllık - 4 yıllık sözel, sayısal, açıköğretim bölümleri, puanları, sıralamalar 2023!

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

180-200-230-240-250-260-265 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 yıllık - 4 yıllık sözel, sayısal, açıköğretim bölümleri, puanları, sıralamalar 2023!

YKS TERCİH TARİHLERİ 2023 NE , KILAVUZ YAYIMLANDI MI?

ÖSYM YKS tercih kılavuzunu henüz paylaşmadı. ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu paylaşarak tüm detaylara yer verecek. YKS programları ve kontenjanları kılavuzunda taban puanları ve kontenjanlar yer alıyor.

180-200-230-240-250-260-265 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 yıllık - 4 yıllık sözel, sayısal, açıköğretim bölümleri, puanları, sıralamalar 2023!

ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?
YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

180-200-230-240-250-260-265 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 yıllık - 4 yıllık sözel, sayısal, açıköğretim bölümleri, puanları, sıralamalar 2023!

YKS TERCİH HAKKI KAÇ TANE?

YKS'de adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.

SON DAKİKA