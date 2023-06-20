Bakan Yusuf Tekin: 'Hayırlı Olsun!' Anaokulu, ilkokul, ortaokul... MEB'den flaş karar, uzatıldı! Milli Eğitim Bakanlığı yeni tarihi vererek duyurdu!
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yeni ve kritik duyurular gelmeye devam ediyor. LGS ve YKS sınavları tamamlandı. Okullar da yaz tatiline girdi. Yeni eğitim öğretim yılı takvimi ise henüz yayımlanmadı. Ancak İOKBS ve öğretmenler hakkında yeni açıklamalar geldi. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığınca 3 Eylül'de gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru süresi 21 Haziran'a, onay süresi ise 22 Haziran'a uzatıldı. Ayrıca Bakan Yusuf Tekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16.06.2023 tarihi itibarıyla gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." dedi. İşte gelişmelerin tümü...
MEB'den gelen son dakika açıklamalar milyonlarca öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Bu yıl 12 Eylül'de açılan okullar 16 Haziran'da kapandı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri yaklaşık 3 ay sürecek tatile başladı. Bir yandan Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları sık sık gündeme geliyor. Son olarak 'Uzatıldı' duyurusu geldi. İşte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı hakkında gelişmeler ve Bakan Yusuf Tekin'in son açıklamaları! Tekin ''İlgili arkadaşlara hayırlı olsun."...
MEB DUYURDU, UZATILDI!
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce son başvuru ve onay tarihi 16 Haziran olarak belirlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında başvuru ve onay sürelerinde değişikliğe gidildi.
Buna göre, sınava başvuru süresi 21 Haziran'a, onay süresi ise 22 Haziran saat 17.00'ye uzatıldı.
Sınava başvuru işlemlerini, yurt içindeki öğrenciler e-okul.meb.gov.tr internet adresinden, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarasıyla eğitim ataşeliği veya müşavirliği üzerinden yapabilecek.