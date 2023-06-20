Bakan Yusuf Tekin: ’Hayırlı Olsun!’ Anaokulu, ilkokul, ortaokul... MEB’den flaş karar, uzatıldı! Milli Eğitim Bakanlığı yeni tarihi vererek duyurdu!

MEB'den gelen son dakika açıklamalar milyonlarca öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Bu yıl 12 Eylül'de açılan okullar 16 Haziran'da kapandı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri yaklaşık 3 ay sürecek tatile başladı. Bir yandan Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları sık sık gündeme geliyor. Son olarak 'Uzatıldı' duyurusu geldi. İşte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı hakkında gelişmeler ve Bakan Yusuf Tekin'in son açıklamaları! Tekin ''İlgili arkadaşlara hayırlı olsun."...