Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'zorunluluk olmayacak' diyerek açıkladı! 1.2.3.4. sınıf ve ortaokul- lise öğrencileri... MEB'den şok karar!

MEB'den son dakika flaş karar! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kritik açıklamalarda bulundu. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Bakanlık yöneticileri ile bir araya gelen Bakan Özer, yeni eğitim öğretim yılını okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayarak başlattıklarını belirtti ve önemli noktalara değindi. Buna göre artık o zorunluluk ortadan kalktı. 1.2.3.4. sınıf ve ortaokul ile lise öğrencilerinin tümünü ilgilendiriyor. İşte Özer'in açıklamaları...