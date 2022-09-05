MEB’den flaş karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarih vererek uyardı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencilerini 16 Eylül’e kadar...

Bu yıl anaokullarının sayısını artırdıklarını ve 1407 yeni anaokulu ile 10 bin 200 yeni anasınıfı açtıklarını anlatan Özer, "Çocuklarımızın özellikle okul öncesi eğitime erişimlerini artırmak için müthiş bir yatırım yaptık. Her mahallede çocuklarımızın gidebileceği anaokulları olacak. Bu, eğitimde fırsat eşitliği için çok kritik. Çünkü okul öncesi eğitime devam eden bir çocukla hiç devam etmeyen bir çocuk birinci sınıfa geldiği zaman ciddi başarı farkı ortaya çıkıyor. Bunu minimize etmek için bir yıl içerisinde 3 bin yeni anaokulunu hızlı bir şekilde tüm Türkiye'nin her noktasına kazandıracağız." diye konuştu.