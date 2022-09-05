MEB'den flaş karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarih vererek uyardı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencilerini 16 Eylül'e kadar...
2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi başladı. Okula ilk giden öğrenciler 1. sınıflar ve anasınıfları oldu. 12 Eylül'de de ilkokul, ortaokul ve liste öğrencileri için ilk ders zili çalacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bugün yeni dönemle ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin yanı sıra özellikle velileri uyardı. Bir çok noktaya değinen Bakan Özer alınan yeni kararları ve yapılan çalışmalarda gelinen son noktayı aktardı. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencilerini ve velileri kapsıyor! MEB'den flaş karar! 16 Eylül'e kadar...
MEB'den son dakika flaş duyuru! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlıyor. Toplamda 87 gün yaz tatili yapan öğrenciler önümüzdeki hafta ders görmeye başlayacak. Okulların açılmasına az bir süre kala Bakan Özer'den kritik açıklamalar geldi. Özer yeni dönem için hazırlıklarından bahsederken, bir yandan da öğrencileri ve velilerini belirli konularda uyardı. İşte o açıklamalar...
Bu yıl anaokullarının sayısını artırdıklarını ve 1407 yeni anaokulu ile 10 bin 200 yeni anasınıfı açtıklarını anlatan Özer, "Çocuklarımızın özellikle okul öncesi eğitime erişimlerini artırmak için müthiş bir yatırım yaptık. Her mahallede çocuklarımızın gidebileceği anaokulları olacak. Bu, eğitimde fırsat eşitliği için çok kritik. Çünkü okul öncesi eğitime devam eden bir çocukla hiç devam etmeyen bir çocuk birinci sınıfa geldiği zaman ciddi başarı farkı ortaya çıkıyor. Bunu minimize etmek için bir yıl içerisinde 3 bin yeni anaokulunu hızlı bir şekilde tüm Türkiye'nin her noktasına kazandıracağız." diye konuştu.