TYT AYT 130-140-150-160-180-190-200-250-300-250 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2023 2-4 yıllık bölümler YKS başarı sıralaması!
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, adayların TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) puanlarını göz önünde bulundurarak hangi üniversitelere tercih yapabileceğini belirlemek önemli bir adım haline geldi. TYT ve AYT puanları, üniversiteye yerleşme sürecinde önemli bir rol oynuyor. Adaylar internet arama motorlarında ''TYT AYT 130-140-150-160-180-190-200-250-300-250 puanla hangi üniversiteye girebilirim? '' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 2-4 yıllık bölümler YKS başarı sıralaması!
2023 YKS sonuçları açıklandıktan sonra yüzbinlerce öğrenci, tercih yapacakları üniversite ve bölümleri belirlemek için araştırmalara başlayacak. 200-240-250-270-300-350 puan aralığında olan adaylar, puanlarına ve mezun oldukları okul türlerine göre hangi üniversitelere başvurabileceklerini öğrenmek istiyor. İşte 2022 YKS sonuçlarına göre farklı puan dilimlerindeki adayların girebileceği üniversite türleri...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
ÜNİVERSİTE SINAV SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşecek. Puan türüne göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Sonuçların açıklanması ardından tercih sürecinin de başlaması bekleniyor.
YKS TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI 2023?
2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.
YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.
Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığında detaylar haberimize eklenecektir.