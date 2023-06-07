Vav TV İzle
Haberler Eğitim Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ilk açıklama! MEB’den flaş karar, 3 ay müjde! Erkene çekildi denmişti! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler okula...

Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ilk açıklama! MEB’den flaş karar, 3 ay müjde! Erkene çekildi denmişti! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler okula...

Okulların kapanacağı tarih ve karnelerin öğrencilerle buluşacağı zaman dilimi netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı akademik takvimine göre okulların kapanmasına 10 gün kaldı. 16 Haziran 2023 Cuma günü öğrencilere karneleri dağıtılacak ve 3 aylık yaz tatili başlayacak. Bir süredir yaz tatilinin kaç gün süreceği merak ediliyor. Bir yandan da okulların erken kapanacağına yönelik iddialar sosyal medyada çok dolanıyor. İşte detaylar ve Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ilk açıklamalar.

07.06.2023 14:15 - Son Güncelleme: 07.06.2023 14:15
Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ilk açıklama! MEB’den flaş karar, 3 ay müjde! Erkene çekildi denmişti! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler okula...

Okullarına kapanmasına çok az bir süre kaldı. Haziran ayına girmemizle birlikte Milli Eğitim Bakanlığından gelen son dakika açıklamalar yakından takip edilmeye başlandı. İkokul, ortaokul, lisede okuyan milyonlarca öğreci 16 Haziran'da karnelerini alacak. Cuma günü itibariyle anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri yaz tatiline başlamış olacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Yusuf Tekin'den ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ilk açıklama! MEB’den flaş karar, 3 ay müjde! Erkene çekildi denmişti! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler okula...

Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanlığı görevini Prof.Dr. Yusuf Tekin'e teslim etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Yusuf Tekin'den de ilk açıklama geldi.

Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ilk açıklama! MEB’den flaş karar, 3 ay müjde! Erkene çekildi denmişti! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler okula...

Bakan Tekin'in açıklaması şöyle:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle zor bir görev uhdemize tevdi edildi. Kısa bir ayrılıktan sonra yeniden eğitim camiamızla birlikte çalışma imkanı bulacağız.

Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ilk açıklama! MEB’den flaş karar, 3 ay müjde! Erkene çekildi denmişti! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler okula...

İnşallah başta öğretmenlerimiz olmak üzere idarecilerimiz, idari personelimiz, özel öğretim kurumlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz ve diğer paydaşlarımızla birlikte Yeni Türkiye Yüzyılının inşası için el ele, gönül gönüle çalışacağız.

Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ilk açıklama! MEB’den flaş karar, 3 ay müjde! Erkene çekildi denmişti! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler okula...

Şahsıma yönelik güven ve desteğini her daim hissettiğim Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunarım. Allah yardımcımız olsun."

SON DAKİKA